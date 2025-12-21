menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Campinas é superado na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes

Equipe perde para o Zawiercie, da Polônia, por 3 sets a 0

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
16:47
Adriano, do Campinas, tenta furar o bloqueio do Zawiercie (Divulgação)
Adriano, do Campinas, tenta furar o bloqueio do Zawiercie (Divulgação)
Num repeteco de uma de suas duas derrotas na fase de grupos, o Campinas foi superado pelo Zawiercie, da Polônia, por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/19 e 25/21, na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, em Belém. Ainda neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o italiano Perugia (bicampeão) decide o título contra Osaka, do Japão.

- É um prazer a gente ter a oportunidade de jogar esse tipo de partida é um prazer. É pra isso que a gente joga, estádio lotado, carinho do público. O time lutou até o final, mas fica a frustraçao - reconheceu o levantador Bruninho, em entrevista à Cazé TV, logo após a partida.

Na semifinal, sábado, o Vôlei Renata perdera para o Perugia.

Como foi a derrota do Campinas no Mundial

3º set: Zawiercie 25/21 Campinas

  1. Equipe polonesa tem o match-point no Mundial: 24/21.
  • Campinas encosta: 21/20.
  • Vantagem é de 19/17 para os europeus.
  1. Time polonês abre 17/14.
  • O Vôlei Renata/Campinas encosta: 14/13.
  • A vantagem agora é de 14/11.
  1. Poloneses voltam a liderar, agora por 13/9.
  • O Campinas empata em 9/9.
  • O Zawiercie lidera por 6/5.


2º set: Zawiercie 25/19 Campinas

  1. Zawiercie fecha o set.
  2. Os poloneses têm 24/18.
  3. Com 22/17, o Zawiercie fica perto de fechar a parcial.
  4. A equipe europeia tem 18/13.
  5. Zawiercie abre 14/10.
  6. Vantagem dos visitantes é de 12/8.
  7. Time polonês segue embalado e abre 10/6.

1º set: Zawiercie 27/25 Campinas

  1. Zawiercie fecha o set com um ace: 27/25
  2. O time polonês vira para 26/25.
  3. Campinas tem 24/21.
  4. O time brasileiro abre 22/19.
  5. Reta final do set segue equilibrada: 19/19.
  6. A equipe polonesa vira o placar: 18/17.
  7. O Campinas mantém a vantagem: 17/15.
  8. Os anfitriões segue liderando: 16/13.
  9. Para festa da torcida no Mangueirinho, o Vôlei Renata abre 14/12.
  10. Com um toque sutil, Newton leva os brasileiros à frente no placar: 10/9.
  11. O Campinas reage e empata em 9/9.
  12. Por 9/7, a equipe polonesa segue na frente.
  13. Newton sobe mais que o bloqueio rival e diminui: 7/6.
  14. A equipe polonesa consegue a virada: 7/5.
  15. Os donos da casa começam bem e lideram por 5/4.
Newton, do Campinas, tenta furar o bloqueio do time polonês (Divulgação)
Newton, do Campinas, tenta furar o bloqueio do time polonês (Divulgação)

