Num repeteco de uma de suas duas derrotas na fase de grupos, o Campinas foi superado pelo Zawiercie, da Polônia, por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/19 e 25/21, na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, em Belém. Ainda neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o italiano Perugia (bicampeão) decide o título contra Osaka, do Japão.

- É um prazer a gente ter a oportunidade de jogar esse tipo de partida é um prazer. É pra isso que a gente joga, estádio lotado, carinho do público. O time lutou até o final, mas fica a frustraçao - reconheceu o levantador Bruninho, em entrevista à Cazé TV, logo após a partida.

Na semifinal, sábado, o Vôlei Renata perdera para o Perugia.



Como foi a derrota do Campinas no Mundial



3º set: Zawiercie 25/21 Campinas

Equipe polonesa tem o match-point no Mundial: 24/21.

Campinas encosta: 21/20.

Vantagem é de 19/17 para os europeus.

Time polonês abre 17/14.

O Vôlei Renata/Campinas encosta: 14/13.

A vantagem agora é de 14/11.

Poloneses voltam a liderar, agora por 13/9.

O Campinas empata em 9/9.

O Zawiercie lidera por 6/5.



2º set: Zawiercie 25/19 Campinas

Zawiercie fecha o set. Os poloneses têm 24/18. Com 22/17, o Zawiercie fica perto de fechar a parcial. A equipe europeia tem 18/13. Zawiercie abre 14/10. Vantagem dos visitantes é de 12/8. Time polonês segue embalado e abre 10/6.

1º set: Zawiercie 27/25 Campinas

Zawiercie fecha o set com um ace: 27/25 O time polonês vira para 26/25. Campinas tem 24/21. O time brasileiro abre 22/19. Reta final do set segue equilibrada: 19/19. A equipe polonesa vira o placar: 18/17. O Campinas mantém a vantagem: 17/15. Os anfitriões segue liderando: 16/13. Para festa da torcida no Mangueirinho, o Vôlei Renata abre 14/12. Com um toque sutil, Newton leva os brasileiros à frente no placar: 10/9. O Campinas reage e empata em 9/9. Por 9/7, a equipe polonesa segue na frente. Newton sobe mais que o bloqueio rival e diminui: 7/6. A equipe polonesa consegue a virada: 7/5. Os donos da casa começam bem e lideram por 5/4.