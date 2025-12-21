Campinas é superado na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes
Equipe perde para o Zawiercie, da Polônia, por 3 sets a 0
Num repeteco de uma de suas duas derrotas na fase de grupos, o Campinas foi superado pelo Zawiercie, da Polônia, por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/19 e 25/21, na decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, em Belém. Ainda neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o italiano Perugia (bicampeão) decide o título contra Osaka, do Japão.
- É um prazer a gente ter a oportunidade de jogar esse tipo de partida é um prazer. É pra isso que a gente joga, estádio lotado, carinho do público. O time lutou até o final, mas fica a frustraçao - reconheceu o levantador Bruninho, em entrevista à Cazé TV, logo após a partida.
Na semifinal, sábado, o Vôlei Renata perdera para o Perugia.
Como foi a derrota do Campinas no Mundial
3º set: Zawiercie 25/21 Campinas
- Equipe polonesa tem o match-point no Mundial: 24/21.
- Campinas encosta: 21/20.
- Vantagem é de 19/17 para os europeus.
- Time polonês abre 17/14.
- O Vôlei Renata/Campinas encosta: 14/13.
- A vantagem agora é de 14/11.
- Poloneses voltam a liderar, agora por 13/9.
- O Campinas empata em 9/9.
- O Zawiercie lidera por 6/5.
2º set: Zawiercie 25/19 Campinas
- Zawiercie fecha o set.
- Os poloneses têm 24/18.
- Com 22/17, o Zawiercie fica perto de fechar a parcial.
- A equipe europeia tem 18/13.
- Zawiercie abre 14/10.
- Vantagem dos visitantes é de 12/8.
- Time polonês segue embalado e abre 10/6.
1º set: Zawiercie 27/25 Campinas
- Zawiercie fecha o set com um ace: 27/25
- O time polonês vira para 26/25.
- Campinas tem 24/21.
- O time brasileiro abre 22/19.
- Reta final do set segue equilibrada: 19/19.
- A equipe polonesa vira o placar: 18/17.
- O Campinas mantém a vantagem: 17/15.
- Os anfitriões segue liderando: 16/13.
- Para festa da torcida no Mangueirinho, o Vôlei Renata abre 14/12.
- Com um toque sutil, Newton leva os brasileiros à frente no placar: 10/9.
- O Campinas reage e empata em 9/9.
- Por 9/7, a equipe polonesa segue na frente.
- Newton sobe mais que o bloqueio rival e diminui: 7/6.
- A equipe polonesa consegue a virada: 7/5.
- Os donos da casa começam bem e lideram por 5/4.
