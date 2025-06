Bublik avança em Halle e aguarda por revanche contra Sinner

Alexander Bublik começou bem na grama do ATP 500 de Halle, na Alemanha, nesta segunda-feira (16), e pode reencontrar o italiano Jannik Sinner, na próxima rodada. Para isso, o número 1 do mundo terá de superar o qualifier e anfitrião Yannick Hanfmann (138º).



continua após a publicidade



➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos

Um provável duelo entre Bublik e Sinner será a reedição de uma das partidas de quartas de final de Roland Garros, há duas semanas. Na ocasião, o cazaque acabou superado por 3 sets a 0, encerrando sua melhor campanha em Grand Slams. Jogadores dos mais bem-humorados, Bublik ainda fez piada após a derrota.

➡️ Sinner é torcedor do Milan; Alcaraz, do Real Madrid

Algoz de Bublik, Sinner não se esquece dos match-points contra Alcaraz

Cinco dias após derrotar Bublik em Roland Garros, Sinner desperdiçou nada menos que três match-points na eletrizante final contra Carlos Alcaraz. Em uma das primeiras coletivas de imprensa em Halle, o italiano lembrou a épica decisão contra o número 2 do mundo:

➡️ Entenda a incrível coincidência entre o quinto Slam de Alcaraz e Nadal



- Tive algumas noites sem sono. Não é fácil superar isso, mas fiquei melhor a cada dia que passava. Depois você precisa focar no que vem adiante. Olhando para trás, penso naqueles pontos. Você consegue ver o lado negativo, mas há, também, o positivo: nunca joguei tênis no saibro assim, como em Paris. A melhor maneira de superar pensamentos negativos é jogar o próximo torneio. Preciso mostrar meu melhor tênis na quadra novamente. Estou, definitivamente, pronto mentalmente para cada partida aqui em Halle - disse o líder do ranking.

continua após a publicidade



➡️ Alcaraz vence ponto espetacular contra Sinner; vídeo

Atual campeão, o título de Sinner, em 2024, em Halle, foi seu primeiro após alcançar o topo do ranking mundial.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sinner durante coletiva em Halle (Divulgação)