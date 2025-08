Gabriel Medina e Kelly Slater surfam juntos em São Paulo; veja o encontro

Um encontro para a história do surfe aconteceu no Beyond The Club, em São Paulo. Reunindo 14 títulos mundiais, as lendas Kelly Slater (11) e Gabriel Medina (3) surfaram lado a lado na maior piscina de ondas do planeta. O evento marcou uma prévia do que será o clube, com inauguração prevista para outubro de 2025.

Kelly Slater surfando no Beyond The Club (Foto: Beyond The Club / Divulgação)

A estrutura é protagonizada pela piscina Wavegarden, com 28 mil m² e capacidade para gerar mais de 900 ondas perfeitas por hora, replicando com fidelidade as condições do oceano, de tubos a ondas para iniciantes.

O ator e sócio do clube, Rodrigo Santoro, também participou da sessão.

- Um dia absolutamente inesquecível. De repente, estou em São Paulo, dividindo uma sessão com Kelly e Medina em ondas perfeitas. É um privilégio imenso - comentou Rodrigo Santoro.

Gabriel Medina, resumiu a experiência:

- Surfar uma onda perfeita no meio de São Paulo, ao lado do Kelly… é difícil colocar em palavras — afirmou o surfista brasileiro.

O Beyond The Club se propõe a ser um ecossistema de bem-estar e alto padrão. Além do surfe, o complexo oferecerá um skate park assinado por Bob Burnquist, quadras de beach tennis, simuladores de golfe, SPA, coworking e outras amenidades de luxo.

WSL monitora alerta de tsunami na Califórnia

A World Surf League (WSL) monitora de perto a situação climática na Califórnia, palco de etapa do Challenger Series, divisão de acesso para a elite do surfe mundial. Devido ao alerta de tsunami, causado por um terremoto que atingiu o leste da Rússia, as praias de Huntington Beach, que recebem as disputas de surfe, chegaram a ser fechadas na última quarta-feira (30), mas já foram reabertas pelas autoridades locais. A atual etapa da WSL tem janela prevista até este domingo (3), e está em pausa.

continua após a publicidade

— O alerta de tsunami foi cancelado para a costa da Califórnia. As praias, porto e píer agora estão abertos - aproveite o pôr do sol e se mantenha em segurança! Segundo o Centro Nacional de Alerta de Tsunami, um tsunami foi gerado pelo terremoto perto da Rússia, mas não ameaça a nossa área - escreveu a Prefeitura de Huntington Beach, em comunicado oficial.

Após a reabertura das praias, os surfistas puderam fazer treinamentos e aquecimento no mar. A etapa conta com a presença de 15 brasileiros, entre eles Samuel Pupo, Ian Gouveia e Sophia Medina.