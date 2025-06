Um dos principais nomes da equipe estrelada por João Fonseca subiu no ranking de duplas da WTA nesta segunda-feira (16). A também carioca Ingrid Martins, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, subiu oito posições após o título em Grado, na Itália, no domingo, seu primeiro na temporada. Agora, ela é a 81ª melhor duplista do mundo.

Ingrid chegou ao título do WTA de 125 ao lado da americana Quinn Gleason. Na final, o triunfo foi sobre a dupla formada pela eslovena Veronika Erjavec e pela tcheca Dominika Salkov, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2 5/7 10/5, após 1h44min de duração.



Foi o quinto troféu da colega de equipe de João Fonseca na carreira, o terceiro da categoria 125. Ingrid foi campeã em Montevidéu, no Uruguai, em 2022, e ao lado de Gleason ano passado em Montreux, na Suíça. A tenista carioca também tem dois títulos WTA 250 em Mérida, no México, ano passado, com Gleason, e em Bad Homburg, na Alemanha, em 2023. ao lado da bielorrussa Lidiziya Marozava.









- Muito feliz com essa conquista, foi suado, lutado, faz parte. Agora é ver o lado positivo, ver o que precisamos melhorar para os próximos. Feliz com a forma como lutamos, as adversidades, estava quente e úmido - disse Ingrid, de 28 anos, cujo melhor ranking foi o 47º. A tenista carioca é treinada pelo técnico Fabiano de Paula e que tem Haroldo Santana como preparador físico.

A tenista disputou apenas seu segundo torneio após o grande susto com o grave acidente de carro quando saía do WTA de Parma, na Itália, no começo de maio. O carro do torneio capotou duas vezes quando ia para o aeroporto de Bolonha. A jogadora foi levada ao hospital local com ajuda da WTA e no Rio de Janeiro. Sofreu apenas escoriações leves e dores musculares. Passou por vários dias por fisioterapia no COB e voltou com uma final na semana passada no WTA de Bari, também na Itália.



João Fonseca estreia em Halle

Nesta semana, João Fonseca, que recebeu convite da organização do torneio para disputar a chave principal, estreia diante do italiano Flavio Cobolli, número 24 do ranking mundial, no ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama.



Em caso de vitória na estreia, João Fonseca pode enfrentar o francês Ugo Humbert, vigésimo do mundo, ou o canadense Denis Shapovalov. Fonseca já enfrentou o tenista europeu em duas ocasiões em 2025: foi derrotado nos qualifiers da Copa Davis e venceu na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Caso Shapalov avance, o confronto seria inédito.

Em uma eventual terceira rodada, João Fonseca pode duelar com o anfitrião Alexander Zverev, número 3 do mundo, que disputa o ATP 250 de Stuttgart.

