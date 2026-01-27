Brasil x Chile pela Copa América de futsal: horário e onde assistir

A Seleção Brasileira de futsal entra em quadra nesta quarta-feira (28) para o terceiro desafio no Grupo B da Copa América, realizada em Luque, no Paraguai. Após um empate na estreia e goleada na Bolívia, o Brasil enfrenta o Chile com o objetivo de se manter na rota do 12º título continental. A partida tem início marcado para as 14h30 (horário de Brasília).

✅⚽ Ficha técnica

Brasil x Bolívia - Fase de grupos (Grupo B) da Copa América de Futsal

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Luque, no Paraguai

📺 Onde assistir: Sportv

Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)

O histórico do confronto é amplamente favorável à Canarinho: em oito jogos, são oito vitórias, com 88 gols marcados e cinco sofridos. O Grupo B conta ainda com Bolívia, Colômbia e Venezuela. A chave A é composta por Argentina (tricampeã), Equador, Paraguai (quatro vezes vice), Peru e Uruguai (duas vezes vice).

As semifinais do torneio estão agendadas para 31 de janeiro, e a disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão em 1º de fevereiro. Os dois finalistas garantem vaga na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.

Brasil se recupera e goleia Bolívia

Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América de futsal, o Brasil goleou a Bolívia por 6 a 0 no último domingo (26), após empate frustrante na estreia da competição, e se recuperou no torneio. Os atuais campeões da Copa América controlaram o jogo e não tiveram dificuldade para garantir os três pontos na tabela. Cleber, Rocha, Dyego (2x), Felipe Valério e Pito foram os autores dos gols.

Desde 2017 no comando da Seleção Brasileira de futsal, o treinador Marquinhos Xavier soma apenas oito derrotas em 118 jogos à frente da Amarelinha e busca o 12º título da Amarelinha na competição – a seleção mais vencedora do torneio.

Confira o elenco convocado: