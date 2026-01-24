Brasil vacila, mas evita derrota histórica para a Colômbia na Copa América de Futsal

O Brasil estreou neste sábado (24) na Copa América de Futsal contra a seleção colombiana em um duelo eletrizante, marcado por reviravoltas e um desempenho abaixo do esperado. Apesar de contar com um elenco estrelado e com os últimos dois melhores jogadores do mundo, a equipe brasileira sofreu com os contra-ataques da Colômbia e precisou buscar o empate em 2 a 2 em uma tarde inspirada dos goleiros.

Como foi a estreia do Brasil da Copa América de Futsal

A Colômbia, que buscava uma vitória inédita sobre a seleção brasileira, não se intimidou e abriu o placar logo aos 4 minutos após uma roubada de bola fatal, resultando em um contra-ataque de três contra o goleiro William.

A resposta brasileira, porém, foi imediata. Apenas dois minutos depois, o craque Dyego chamou a responsabilidade em jogada individual, bateu forte e encontrou Pito colado na trave para empurrar para o gol e empatar a partida.

A partir daí, o jogo virou um duelo particular entre os ataques e os goleiros. A Colômbia aproveitou os espaços deixados pelo Brasil e castigou nos contra-ataques, mas o goleiro William operou milagres em sequências de 3 contra 2. Do outro lado, José Sanchez também fechava o gol colombiano.

A virada brasileira veio no segundo tempo e saiu dos pés de Marlon. Após jogada individual do ala Arthur, que cruzou com precisão para a área, o fixo se jogou de carrinho para colocar o Brasil na frente. Mas a alegria durou pouco, o camisa 10 da Colômbia soltou um chute forte de fora da área e, contando com uma falha rara de William, deixou tudo igual novamente.

O Brasil agora busca a reabilitação técnica e os três pontos já neste domingo (25), quando volta à quadra às 14h30 (horário de Brasília) para enfrentar a Bolívia.