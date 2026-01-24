menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil vacila, mas evita derrota histórica para a Colômbia na Copa América de Futsal

Seleção Brasileira oscila, mas conta com estrelas para segurar ímpeto colombiano

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 24/01/2026
16:25
Atualizado há 1 minutos
Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / CBF)
imagem cameraBrasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil estreou neste sábado (24) na Copa América de Futsal contra a seleção colombiana em um duelo eletrizante, marcado por reviravoltas e um desempenho abaixo do esperado. Apesar de contar com um elenco estrelado e com os últimos dois melhores jogadores do mundo, a equipe brasileira sofreu com os contra-ataques da Colômbia e precisou buscar o empate em 2 a 2 em uma tarde inspirada dos goleiros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Como foi a estreia do Brasil da Copa América de Futsal

Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / CBF)
Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / CBF)

A Colômbia, que buscava uma vitória inédita sobre a seleção brasileira, não se intimidou e abriu o placar logo aos 4 minutos após uma roubada de bola fatal, resultando em um contra-ataque de três contra o goleiro William.

A resposta brasileira, porém, foi imediata. Apenas dois minutos depois, o craque Dyego chamou a responsabilidade em jogada individual, bateu forte e encontrou Pito colado na trave para empurrar para o gol e empatar a partida.

continua após a publicidade

A partir daí, o jogo virou um duelo particular entre os ataques e os goleiros. A Colômbia aproveitou os espaços deixados pelo Brasil e castigou nos contra-ataques, mas o goleiro William operou milagres em sequências de 3 contra 2. Do outro lado, José Sanchez também fechava o gol colombiano.

A virada brasileira veio no segundo tempo e saiu dos pés de Marlon. Após jogada individual do ala Arthur, que cruzou com precisão para a área, o fixo se jogou de carrinho para colocar o Brasil na frente. Mas a alegria durou pouco, o camisa 10 da Colômbia soltou um chute forte de fora da área e, contando com uma falha rara de William, deixou tudo igual novamente.

continua após a publicidade

O Brasil agora busca a reabilitação técnica e os três pontos já neste domingo (25), quando volta à quadra às 14h30 (horário de Brasília) para enfrentar a Bolívia.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias