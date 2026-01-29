Brasil x Venezuela pela Copa América de futsal: horário e onde assistir
Brasil busca manter histórico de 15 vitórias e nenhuma derrota sobre a Venezuela
A Seleção Brasileira de futsal entra em quadra nesta quarta-feira (28) para o último desafio no Grupo B da Copa América, realizada em Luque, no Paraguai. Após um empate na estreia, goleada na Bolívia e vitória difícil sobre o Chile, o Brasil permanece com o objetivo de se manter na rota do 12º título continental. A partida tem início marcado para as 14h30 (horário de Brasília).
✅⚽ Ficha técnica
Brasil x Venezuela - Fase de grupos (Grupo B) da Copa América de Futsal
📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Luque, no Paraguai
📺 Onde assistir: Sportv ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv
Assim como os confrontos anteriores, o histórico da disputa é favorável à Canarinho: em 15 jogos, são 15 vitórias, com 96 gols marcados e 12 sofridos. O Grupo B conta ainda com Bolívia, Colômbia e Venezuela. A chave A é composta por Argentina (tricampeã), Equador, Paraguai (quatro vezes vice), Peru e Uruguai (duas vezes vice).
As semifinais do torneio estão agendadas para 31 de janeiro, e a disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão em 1º de fevereiro. Os dois finalistas garantem vaga na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.
Confira o elenco convocado:
|Posição
|Atletas
Goleiros
Matheus, Nicolas e Willian
Fixos
Marlon e Neguinho
Alas
Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard
Pivôs
Pito, Rafa Santos e Rocha
