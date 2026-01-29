menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil x Venezuela pela Copa América de futsal: horário e onde assistir

Brasil busca manter histórico de 15 vitórias e nenhuma derrota sobre a Venezuela

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/01/2026
02:30
Cleber comemora gol em Brasil x Chile pela Copa América de futsal (Foto: Staff Images / CB)
imagem cameraCleber comemora gol em Brasil x Chile pela Copa América de futsal (Foto: Staff Images / CB)
A Seleção Brasileira de futsal entra em quadra nesta quarta-feira (28) para o último desafio no Grupo B da Copa América, realizada em Luque, no Paraguai. Após um empate na estreia, goleada na Bolívia e vitória difícil sobre o Chile, o Brasil permanece com o objetivo de se manter na rota do 12º título continental. A partida tem início marcado para as 14h30 (horário de Brasília).

✅⚽ Ficha técnica

Brasil x Venezuela - Fase de grupos (Grupo B) da Copa América de Futsal

📆 Data e horário: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Luque, no Paraguai
📺 Onde assistir: Sportv ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv

Seleção Brasileira de futsal contra a Bolívia na Copa América de futsal 2026 (Foto: Divulgação / Conmebol)
Assim como os confrontos anteriores, o histórico da disputa é favorável à Canarinho: em 15 jogos, são 15 vitórias, com 96 gols marcados e 12 sofridos. O Grupo B conta ainda com Bolívia, Colômbia e Venezuela. A chave A é composta por Argentina (tricampeã), Equador, Paraguai (quatro vezes vice), Peru e Uruguai (duas vezes vice).

As semifinais do torneio estão agendadas para 31 de janeiro, e a disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão em 1º de fevereiro. Os dois finalistas garantem vaga na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.

Confira o elenco convocado:

PosiçãoAtletas

Goleiros

Matheus, Nicolas e Willian

Fixos

Marlon e Neguinho

Alas

Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard

Pivôs

Pito, Rafa Santos e Rocha

