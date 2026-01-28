Brasil supera início ruim e elimina Chile na Copa América de futsal

A Seleção Brasileira de futsal voltou a vencer na terceria rodada da fase de grupos da Copa América de futebol nesta quarta-feira (28). Após um empate na estreia e goleada na Bolívia, o Brasil derrotou o Chile por 2 a 0 com show da dupla entre Dyago e Cleber. A partida ficou marcada ainda por uma paralisação de 25 minutos devido a goteiras na quadra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A Canarinho se mantém amplatamento favorita no confronto contra o Chile: em nove jogos, são nove vitórias, com 90 gols marcados e cinco sofridos. Com duas derrotas e um empate na Copa América, a equipe chilena não tem mais chances de se classificar para as semifinais.

O Grupo B conta ainda com Bolívia, Colômbia e Venezuela. Já a chave A é composta por Argentina (tricampeã), Equador, Paraguai (quatro vezes vice), Peru e Uruguai (duas vezes vice). Veja abaixo os jogadores convocados do Brasil.

continua após a publicidade

Goleiros: Matheus, Nicolas e Willian

Fixos: Marlon e Neguinho

Alas: Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard

Pivôs: Pito, Rafa Santos e Rocha

➡️ Brasil vacila, mas evita derrota histórica para a Colômbia na Copa América de Futsal

⚽ Como foi a partida entre Brasil e Bolívia, pela Copa América de futsal?

Antes mesmo do início, a partida representava grandes possibilidades para as equipes. Enquanto o Brasil começava o jogo com mais intensidade, o Chile buscava uma oportunidade certeira para furar a defesa brasileira – sem sucesso. As chances apareciam para a Seleção, mas os adversários se destacavam com efetivo poder defensivo. Em um embate de fortes defesas, o primeiro tempo terminou sem bola nas redes.

continua após a publicidade

A volta do intervalo não contou com grandes mudanças. Mesmo sem pivô, o Brasil chegava forte no ataque e tentava encontrar um espaço de dentro e fora da área na forte defesa do Chile. Apesar disso, alguns erros pontuais entregaram a bola nos pés dos chilenos, que utilizavam a velocidade na transição para tentar abrir o placar. A partida foi interrompida por 25 minutos aos 13 minutos da parcial por causa de goteiras na quadra.

Pouco tempo depois do retorno da paralisação, a Seleção enfim marcou o primeiro gol do duelo. Foi em uma jogada de Dyego no 1x1 que, com leve desvio da marcação, a bola sobrou com Cleber para abrir o placar. Dois minutos depois, a mesma dupla, na mesma ordem, voltou a balançar as redes e aumentou a vantagem brasileira. O Chile, então, precisava do tudo ou nada para se manter vivo na competição, mas o Brasil soube controlar bem o segundo tempo até a vitória ser confirmada por 2 a 0.

Campanha do Brasil no Grupo B

Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América de futsal, o Brasil goleou a Bolívia por 6 a 0 no último domingo (26), após empate frustrante na estreia da competição, e se recuperou no torneio. Os atuais campeões da Copa América controlaram o jogo e não tiveram dificuldade para garantir os três pontos na tabela. Cleber, Rocha, Dyego (2x), Felipe Valério e Pito foram os autores dos gols.

Desde 2017 no comando da Seleção Brasileira de futsal, o treinador Marquinhos Xavier soma apenas oito derrotas em 118 jogos à frente da Amarelinha e busca o 12º título da Amarelinha na competição – a seleção mais vencedora do torneio.