Gol de Neymar, aposta milionária e briga entre torcidas: veja como foi a rodada da Kings League Brasil

Uma aposta milionária entre Jon Vlogs e Lucas Tilty, presidentes do Capim FC e do Dibrados FC respectivamente, seguida de uma briga entre as torcidas marcou a segunda rodada do segundo split da Kings League Brasil, realizada nesta segunda-feira (16). As cenas lamentáveis novamente chamaram atenção em um dia de grandes destaques no campo da Trident Arena, em Guarulhos (SP), como o gol de pênalti de Neymar pela Furia FC.

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➡️ Voadora em mascote, gol de melhor do mundo e 14 gols em uma partida; veja como foi o início do segundo split da Kings League Brasil

DesimpaiN 7 x 4 Furia FC

Neymar bate "pênalti do presidente" (Foto: Divulgação/Kings League)

➡️ Neymar quebra silêncio sobre ausência na convocação da Seleção Brasileira

Após não ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e afirmar na chegada ao local de disputa que "só tinha ido para ver, e não para jogar", Neymar marcou o quarto gol da Furia FC na derrota para o DesimpaiN, fusão entre o canal de entretenimento esportivo e o time de e-sports PaiN Gaming.

O jogador do Santos converteu a cobrança do "pênalti do presidente" ao bater no canto direito do goleiro Gui Nascimento. Mesmo com o resultado, o melhor jogador em campo foi Lipão Pinheiro, camisa 10 da Furia.

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Fluxo FC 7 x 6 Nyvelados FC

Falcão entra em campo para a cobrança do "pênalti do presidente" (Foto: Divulgação/Kings League)

Em um dos duelos mais emocionantes da rodada, a equipe presidida pelos criadores de conteúdo Nobru, Cerol e Toguro chegou a sofrer o empate no último minuto, mas marcou logo em seguida com o atacante Helber Júnior, artilheiro da partida com dois gols e um gol duplo.

Cinco "pênaltis do presidente" foram convertidos na partida. Um deles foi de Falcão, lenda do futsal brasileiro e presidente do Nyvelados ao lado da streamer Nyvie Stephan.

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Podpah Funkbol Clube 2 x 5 G3X FC

Podpah x G3X pela Kings League Brasil (Foto: Divulgação/Kings League)

O time dos apresentadores do podcast Podpah, Mítico e Igão, saiu atrás no placar e virou para 2 a 1 no início do segundo tempo. Em seguida, a equipe do streamer Gaules fez quatro gols em sequência, com direito a um hat-trick do camisa 10 Andreas Vaz, eleito melhor em campo.

Capim FC 4 x 2 Dibrados FC

O influenciador Jon Vlogs, presidente do Capim, provoca a torcida do Dibrados (Foto: Divulgação/Kings League)

No "Jogo do Milhão", o influenciador e presidente do Capim FC, Jon Vlogs, preparou uma entrada cinematográfica na Trident Arena, carregando malotes de dinheiro cenográfico em alusão à aposta inicial de R$ 500 mil feita em fevereiro com Lucas Tylty, dono do time adversário.. A quantia foi duplicada, e agora Tylty terá que pagar R$ 1 milhão ao rival.

A troca de provocações entre os presidentes surtiu efeito nas imediações da arena, onde torcedores dos dois times entraram em confronto. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a confusão.

Dentro de campo, o Capim saiu atrás no marcador em um jogo pegado, com chances para ambos os lados. No segundo tempo, a equipe reverteu o cenário com quatro gols em sequência e ficou com a vitória.

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LOUD SC 4 (1) x (2) 4 Dendele FC

Esaú, goleiro do Dendele, vibra após converter seu shootout (Foto: Divulgação/Kings League)

O último jogo da noite foi também o mais equilibrado. No shootout, após chances desperdiçadas pelos dois times, o goleiro Esaú marcou o gol na sua cobrança e defendeu a seguinte, garantindo o triunfo para a equipe dos gamers Luqueta e Paulinho O Loko.

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Jogos da próxima segunda-feira (23) na Kings League Brasil