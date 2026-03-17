Gol de Neymar, aposta milionária e briga entre torcidas: veja como foi a rodada da Kings League Brasil
Confira o resumo da 2ª rodada do segundo split, disputada nesta segunda-feira (16)
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Uma aposta milionária entre Jon Vlogs e Lucas Tilty, presidentes do Capim FC e do Dibrados FC respectivamente, seguida de uma briga entre as torcidas marcou a segunda rodada do segundo split da Kings League Brasil, realizada nesta segunda-feira (16). As cenas lamentáveis novamente chamaram atenção em um dia de grandes destaques no campo da Trident Arena, em Guarulhos (SP), como o gol de pênalti de Neymar pela Furia FC.
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DesimpaiN 7 x 4 Furia FC
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Após não ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e afirmar na chegada ao local de disputa que "só tinha ido para ver, e não para jogar", Neymar marcou o quarto gol da Furia FC na derrota para o DesimpaiN, fusão entre o canal de entretenimento esportivo e o time de e-sports PaiN Gaming.
O jogador do Santos converteu a cobrança do "pênalti do presidente" ao bater no canto direito do goleiro Gui Nascimento. Mesmo com o resultado, o melhor jogador em campo foi Lipão Pinheiro, camisa 10 da Furia.
Fluxo FC 7 x 6 Nyvelados FC
Em um dos duelos mais emocionantes da rodada, a equipe presidida pelos criadores de conteúdo Nobru, Cerol e Toguro chegou a sofrer o empate no último minuto, mas marcou logo em seguida com o atacante Helber Júnior, artilheiro da partida com dois gols e um gol duplo.
Cinco "pênaltis do presidente" foram convertidos na partida. Um deles foi de Falcão, lenda do futsal brasileiro e presidente do Nyvelados ao lado da streamer Nyvie Stephan.
Podpah Funkbol Clube 2 x 5 G3X FC
O time dos apresentadores do podcast Podpah, Mítico e Igão, saiu atrás no placar e virou para 2 a 1 no início do segundo tempo. Em seguida, a equipe do streamer Gaules fez quatro gols em sequência, com direito a um hat-trick do camisa 10 Andreas Vaz, eleito melhor em campo.
Capim FC 4 x 2 Dibrados FC
No "Jogo do Milhão", o influenciador e presidente do Capim FC, Jon Vlogs, preparou uma entrada cinematográfica na Trident Arena, carregando malotes de dinheiro cenográfico em alusão à aposta inicial de R$ 500 mil feita em fevereiro com Lucas Tylty, dono do time adversário.. A quantia foi duplicada, e agora Tylty terá que pagar R$ 1 milhão ao rival.
A troca de provocações entre os presidentes surtiu efeito nas imediações da arena, onde torcedores dos dois times entraram em confronto. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a confusão.
Dentro de campo, o Capim saiu atrás no marcador em um jogo pegado, com chances para ambos os lados. No segundo tempo, a equipe reverteu o cenário com quatro gols em sequência e ficou com a vitória.
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LOUD SC 4 (1) x (2) 4 Dendele FC
O último jogo da noite foi também o mais equilibrado. No shootout, após chances desperdiçadas pelos dois times, o goleiro Esaú marcou o gol na sua cobrança e defendeu a seguinte, garantindo o triunfo para a equipe dos gamers Luqueta e Paulinho O Loko.
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Jogos da próxima segunda-feira (23) na Kings League Brasil
- G3X FC x Dibrados FC - 17h
- Nyvelados FC x LOUD SC - 18h
- Furia FC x Podpah Funkbol Clube - 19h
- Fluxo FC x DesimpaiN - 20h
- Capim FC x Dendele FC - 21h
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