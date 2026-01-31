Brasil leva dois do Peru, mas garante vaga na final da Copa América de futsal

A invencibilidade do Brasil continua intacta. Na noite deste sábado (31), no COP Arena, em Luque, a Seleção derrotou o Peru por 4 a 2 pela semifinal da Copa América de Futsal e conquistou a vaga na grande decisão. O duelo ficou marcado por grandes jogadas da equipe brasileira, apesar dos dois sustos no segundo tempo. Veja lance a lance da vitória.

Agora, o Brasil enfrenta a Argentina na final, que acontece neste domingo (1º). Vale destacar que os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.

⚽ Como foi a partida entre Brasil e Peru, pela Copa América de futsal?

O Brasil foi superior desde o início, pressionou no ataque e abriu o placar com Arthur, que acertou um chute de fora da área após receber do meio da quadra. A seleção manteve a intensidade, criou as melhores chances e contou com defesa importante de Matheus para segurar o Peru.

O segundo gol saiu em bela jogada coletiva: Dyego infiltrou pela esquerda e serviu Pito, que finalizou com precisão. O Peru ainda assustou em um lance salvo em cima da linha, mas o Brasil controlou a partida e foi para o intervalo vencendo por 2 a 0.

O segundo tempo começou com o Brasil levando perigo em chute de Rafa Santos na trave, enquanto Matheus fez boas defesas para evitar o empate em contra-ataques do Peru. A partida ficou mais física, com atendimento a Juárez após choque com o goleiro brasileiro, e o Peru cresceu até marcar após jogada trabalhada dentro da área. Mesmo sob pressão — com Herrera ao subir ao ataque — o Brasil seguiu criando chances.

Na reta final, a seleção foi decisiva: Arthur aproveitou sobra de bola e marcou, e pouco depois Lucão ampliou no rebote de uma defesa após chute de Pito. O Peru ainda conseguiu descontar, mas o Brasil administrou a vantagem no último minuto e confirmou a vitória.

Campanha do Brasil no torneio

A estreia do Brasil na Copa América de futsal ficou marcada por um duro empate contra a Colômbia. Com grandes vacilos da Seleção, a partida terminou em 2 a 2. Apesar do início difícil, a segunda rodada da fase de grupos contou com uma goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia. Cleber, Rocha, Dyego (2x), Felipe Valério e Pito foram os autores dos gols.

No jogo seguinte, uma atuação de altos e baixos. O Brasil demorou para encontrar espaço na defesa do Chile, mas, quando conseguiu, abriu dois gols com tranquilidade no segundo tempo. Foi na vitória sobre a Venezuela por 2 a 1, o último duelo do Grupo B, que o time brasileiro assumiu a liderança e confirmou a classificação nas semifinais. A Seleção Brasileira chegou aos 10 pontos e ultrapassou a Venezuela (9 pontos) na tabela.

Brasil na Copa América de futsal 2026 (Foto: Staff Images/CBF)

