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Fora da lista de Ancelotti, Neymar faz gol na Kings League

Jogador do Santos converteu o "pênalti do presidente" em jogo disputado nesta segunda-feira (16)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/03/2026
18:10
Atualizado há 2 minutos
Neymar comemora gol na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/ Kings League Brasil)
imagem cameraNeymar comemora gol na Kings League Brasil (Foto: Divulgação/ Kings League Brasil)
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Neymar, jogador do Santos, foi ausência na convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia em preparação para o Copa do Mundo. A lista foi revelada nesta segunda-feira (16), e no mesmo dia, Neymar foi a campo na segunda rodada do segundo split da Kings League Brasil e fez gol de pênalti, no chamado "pênalti do presidente".

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O jogador é um dos presidentes da Fúria, e na chegada à Trident Arena, em São Paulo, afirmou que "só tinha ido para ver, e não para jogar". No entanto, foi ao campo e converteu o primeiro pênalti que cobrou na competição. O gol de Neymar foi o quarto de sua equipe em confronto contra o Desimpain.

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Ancelotti comenta possibilidade de convocar Neymar para a Copa

O treinador italiano afirmou que, mesmo sem ter sido chamado em nenhuma convocação até agora, Neymar ainda pode aparecer na lista final para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 19 de maio.

— Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. Mas como disse, outro discurso é o da lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrar suas qualidades e uma boa condição física.

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Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia
Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

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