Brasil faz jogo de vida ou morte em busca da vaga no Mundial; veja onde assistir

Com a missão de voltar a participar do Mundial de Basquete depois de 12 anos, a seleção feminina enfrenta a China nesta terça-feira (17), às 8h30 (de Brasília), pela última rodada do torneio classificatório. As comandadas da técnica Pokey Chatman dependem apenas de si para carimbar o passaporte para a Alemanha, onde o campeonato será disputado em setembro.

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O Pré-Mundial acontece em Wuhan, na casa do próximo adversário brasileiro. Até o momento, a seleção possui duas vitórias - contra Sudão do Sul e Mali - e duas derrotas - para Bélgica e República Tcheca.

As anfitriãs entram em quadra já classificadas, tendo apenas uma derrota diante da Bélgica na competição. Brasil e China também se enfrentaram em dois amistosos antes do Pré-Mundial, com duas vitórias chinesas por 74 a 69 e 72 a 66.

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Caso não vença a seleção chinesa, o Brasil ainda pode conseguir uma das três vagas disponíveis através de outros resultados: uma vitória da República Tcheca contra a Bélgica ou uma vitória de Sudão do Sul contra Mali.

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Seleção brasileira aposta em dupla para retornar ao Mundial

Kamilla Cardoso em ação no Pré-Mundial de Basquete Feminino (Foto: Divulgação/FIBA)

Entre as jogadoras que podem fazer a diferença pelo lado do Brasil, estão a ala-pivô Damiris Dantas e a pivô Kamilla Cardoso, responsáveis por, em média, 51% dos pontos do time nas quatro partidas até aqui.

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Kamilla foi eleita a melhor atleta em quadra contra o Sudão do Sul, enquanto Damiris levou o prêmio no jogo contra Mali.

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Horário e onde assistir ao jogo do Brasil no Pré-Mundial de Basquete Feminino

O confronto entre Brasil e China pelo Pré-Mundial de Basquete Feminino acontece nesta terça-feira (17), às 8h30 (de Brasília), com transmissão da CazéTV.

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