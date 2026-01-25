Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América de futsal, o Brasil goleou a Bolívia por 6 a 0, neste domingo (25), após empate frustrante na estreia da competição, e se recuperou no torneio. Os atuais campeões da Copa América controlaram o jogo e não tiveram dificuldade para garantir os três pontos na tabela. Cleber, Rocha, Dyego (2x), Felipe Valério e Pito foram os autores dos gols.

Desde 2017 no comando da Seleção Brasileira de futsal, o treinador Marquinhos Xavier soma apenas oito derrotas em 118 jogos à frente da Amarelinha e busca o 12º título da Amarelinha na competição – a seleção mais vencedora do torneio.

Brasil enfrentou a Bolívia na fase de grupos da Copa América de Futsal (Foto: Reprodução SporTV 2)

⚽ Como foi a partida entre Brasil e Bolívia, pela Copa América de futsal?

PRIMEIRO TEMPO

O Brasil começou com mais intensidade de jogo, pressionando a Bolívia e mantendo a posse de bola. Apesar de algumas boas chances criadas, a Seleção não teve muita efetividade na metade inicial do tempo. Passados dez minutos, Rocha recebeu a bola após cobrança de lateral no esquerdo da quadra, fez a proteção contra três jogadores da Bolívia e chegou a cair no chão, mas conseguiu passar para Cleber, que adiantou e soltou uma bomba no ângulo direito do goleiro.

E não demorou muito para o placar aumentar. Restando cinco minutos no relógio, o pivô Rocha, que havia dado a assistência mais cedo, recebeu a bola e, em bela jogada individual, cortou do lado direito para o meio da quadra, acertando um chute preciso de canhota para estufar a rede da Bolívia.

SEGUNDO TEMPO

O roteiro da segunda etapa foi similiar ao da primeira. Mesmo com mais ímpeto, os brasileiros não conseguiram ampliar o placar – até o capitão Dyego, também em jogada individual, puxar para o centro da quadra, conseguir espaço na zaga boliviana e aumentar a vantagem para a Seleção Brasileira, no meio do tempo.

Em jogada ensaiada, dois minutos depois, Felipe Valério deixou o dele após passe em falta cobrada pela Seleção. No fim do jogo, Dyego teve espaço e paciência para chutar pelo lado direito da quadra, e contou com a falha do goleiro para marcar mais um. No "tudo ou nada", Bolívia passou usar o goleiro-linha, o que fez aumentar os contra-ataques brasileiros. Com a oportunidade no cruzamento, Pito fez o sexto e fechou o caixão.

📋 Ficha técnica de Bolívia x Brasil

2º JOGO DA FASE DE GRUPOS (GRUPO B)

📆 Data: domingo, 26 de janeiro de 2026

🕐 Horário: 14h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Luque, no Paraguai

As semifinais estão agendadas para 31 de janeiro, e a disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão em 1º de fevereiro.

🟢🟡 Confira o elenco do Brasil convocado para o torneio