Brasil vence Venezuela com gol de goleiro e garante liderança na Copa América de Futsal

Em um duelo equilibrado no COP Arena, em Luque, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 1 nesta quinta-feira (29) e encerrou a fase de grupos da Copa América de Futsal na primeira colocação do Grupo B. Com o resultado, a seleção brasileira chega às semifinais invicta e com a confiança em alta.

Brasil garantiu a liderança no Grupo B da Copa América de Futsal após vencer a Venezuela na última rodada (Foto: Staff Images / CBF)

Como foi a partida entre Brasil x Venezuela

O Brasil começou impondo seu ritmo e não demorou a abrir o placar. Logo aos 4 minutos da primeira etapa, após cobrança de lateral, Marlon mostrou categoria com um toque de calcanhar que encontrou Pito. O craque finalizou com precisão para colocar o Brasil na frente.

No segundo tempo, a Venezuela tentou reagir e utilizou a estratégia do goleiro-linha para pressionar. No entanto, a defesa brasileira se portou bem e aproveitou um erro adversário: Matheus recuperou a posse e, de primeira, mandou para a rede vazia, ampliando a vantagem. No último lance da partida, Gelvez ainda conseguiu descontar para a Venezuela, mas já era tarde para uma reação.

Com a vitória, o Brasil chega aos 10 pontos e ultrapassa a Venezuela (9 pontos) na tabela. Agora, a Seleção Brasileira aguarda a definição do Grupo A para conhecer seu adversário nas semifinais, que acontecem neste sábado (31). A Venezuela também avança, mas em segundo lugar da chave.