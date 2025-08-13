Com dois brasileiros, veja os classificados ao WSL Finals
Yago Dora e Italo Ferreira buscarão o título mundial de surfe
Com as disputas do mata-mata da etapa da WSL em Teahupoʻo, no Taiti, foram definidos os finalistas que irão disputar o título da temporada de 2025. Os brasileiros Yago Dora e Italo Ferreira conseguiram a classificação e estarão em Fiji, entre os dias 27 de agosto à 4 de setembro, em busca da oitava conquista em onze anos da "Brazilian Storm". Na competição feminina, Luana Silva ficou pelo caminho e está fora da disputa pela taça.
Brazilian Storm na disputa
Yago Dora e Italo Ferreira estão na decisão da WSL e disputaram o título da temporada 2025, em Cloudbreak, Fiji. Os brasileiros podem conquistar o oitavo troféu em onze anos para o país na principal liga de surfe do mundo. Além deles, estarão na última etapa o sul-africano Jordy Smith, o americano Griffin Colapinto e o australiano Jack Robinson, que venceu a última etapa em Teahupoʻo para conseguir a última vaga, eliminando o compatriota Ethan Ewing e o japonês Kanoa Igarashi.
Esta será a última temporada com o formato de Finals, aonde é realizado um mata-mata entre os finalistas e o vencedor da eliminatória se sagra campeão. Em 2026, a WSL retornará ao campeonato de pontos corridos, que foi o modelo usado entre 2010 à 2019. Caso esse regulamento fosse usado neste ano, Yago Dora se sagraria campeão, com 54,750 pontos, contra 50,835 de Jordy Smith.
Domínio americano
Entre as mulheres, quatro das cinco finalistas são americanas ou havaianas, apenas Molly Pickum, líder do ranking, é australiana. Caitlin Simmers e Caroline Marks, as duas últimas campeãs e representantes dos Estados Unidos, também estarão na final. As havaianas Gabriela Bryan e Bettylou Sakura Johnson completam o top-5.
Vencedores da etapa da WSL em Teahupoʻo
Disputa masculina - Jack Robinson (AUS) 16.90 X 13.67 Griffin Colapinto (EUA)
Disputa feminina - Caitlin Simmers (EUA) 4.94 X 17.26 Molly Pickum (AUS)
