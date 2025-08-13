menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com dois brasileiros, veja os classificados ao WSL Finals

Yago Dora e Italo Ferreira buscarão o título mundial de surfe

Yago Dora passou de fase em Trestles
imagem cameraYago Dora foi o líder do ranking masculino da WSL (Foto: Divulgação/ WSL)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 13/08/2025
23:39
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com as disputas do mata-mata da etapa da WSL em Teahupoʻo, no Taiti, foram definidos os finalistas que irão disputar o título da temporada de 2025. Os brasileiros Yago Dora e Italo Ferreira conseguiram a classificação e estarão em Fiji, entre os dias 27 de agosto à 4 de setembro, em busca da oitava conquista em onze anos da "Brazilian Storm". Na competição feminina, Luana Silva ficou pelo caminho e está fora da disputa pela taça.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ ‘Calado é um poeta’: padrasto de Medina critica Kelly Slater por polêmica com enteado

Brazilian Storm na disputa

Yago Dora e Italo Ferreira estão na decisão da WSL e disputaram o título da temporada 2025, em Cloudbreak, Fiji. Os brasileiros podem conquistar o oitavo troféu em onze anos para o país na principal liga de surfe do mundo. Além deles, estarão na última etapa o sul-africano Jordy Smith, o americano Griffin Colapinto e o australiano Jack Robinson, que venceu a última etapa em Teahupoʻo para conseguir a última vaga, eliminando o compatriota Ethan Ewing e o japonês Kanoa Igarashi.

Italo Ferreira - WSL
Italo Ferreira está na final da WSL (Foto: Laurent Masurel/World Surf League)

Esta será a última temporada com o formato de Finals, aonde é realizado um mata-mata entre os finalistas e o vencedor da eliminatória se sagra campeão. Em 2026, a WSL retornará ao campeonato de pontos corridos, que foi o modelo usado entre 2010 à 2019. Caso esse regulamento fosse usado neste ano, Yago Dora se sagraria campeão, com 54,750 pontos, contra 50,835 de Jordy Smith.

continua após a publicidade

Domínio americano

Entre as mulheres, quatro das cinco finalistas são americanas ou havaianas, apenas Molly Pickum, líder do ranking, é australiana. Caitlin Simmers e Caroline Marks, as duas últimas campeãs e representantes dos Estados Unidos, também estarão na final. As havaianas Gabriela Bryan e Bettylou Sakura Johnson completam o top-5.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vencedores da etapa da WSL em Teahupoʻo

Disputa masculina - Jack Robinson (AUS) 16.90 X 13.67 Griffin Colapinto (EUA)
Disputa feminina - Caitlin Simmers (EUA) 4.94 X 17.26 Molly Pickum (AUS)

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias