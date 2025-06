Brasil e Itália revivem batalha histórica na VNL masculina

Brasil e Itália se enfrentam neste sábado (28), às 18h (de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos, pela terceira partida da segunda semana da VNL masculina. O retrospecto geral do confronto é equilibrado, com nove vitórias para os brasileiros contra oito dos italianos.

Foram 17 jogos ao longo dos últimos dez anos, entre Liga das Nações, Pré-Olímpicos e Olimpíadas. As equipes passaram por diversas mudanças e renovações, mas a rivalidade desse clássico jamais diminuiu ou deixou de existir.

Desde 2004, as seleções brigam pela superioridade em quadra. Na final dos Jogos Olímpicos daquele ano, em Atenas, a equipe brasileira, que tinha nomes como Giba (MVP do torneio), Ricardinho, Dante, Gustavo, Serginho, André Nascimento, entre outros, consolidou a Geração de Ouro do vôlei brasileiro e venceu a Itália por 3 a 1, garantindo a medalha de ouro. Foi o segundo ouro olímpico do vôlei masculino nacional.

Quase 12 anos depois, os elencos voltaram a se enfrentar em uma final olímpica. Jogando em casa, no Maracanãzinho lotado, o Brasil buscava o tricampeonato. Desta vez, com Bruninho, Wallace, Lucão, Lipe, entre outros, em quadra, que cumpriram a missão e venceram a final por 3 a 0.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no dia 27 de julho de 2024, pelo Grupo B dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando a Itália venceu o Brasil por 3 sets a 1. Embora o maior pontuador da partida tenha sido o oposto Darlan, os europeus levaram a melhor. Pela VNL, o último jogo foi em maio de 2024, e o Brasil perdeu para a Itália por 3 sets a 2, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Brasil enfrentando a Eslovênia pela VNL 2025 no Maracanãzinho (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Com um elenco renovado e a ingressão de novos talentos, a Seleção Brasileira, ainda comandada por Bernardinho, revive essa rivalidade histórica e vai em busca de mais uma vitória importante na VNL.

Últimos confrontos entre Brasil e Itália

27 de julho de 2024: Itália 3 x 1 Brasil - Jogos Olímpicos Paris 2024 (Fase de Grupos)

Itália 3 x 1 Brasil - Jogos Olímpicos Paris 2024 (Fase de Grupos) 26 de maio de 2024: Brasil 2 x 3 Itália - Liga das Nações (VNL)

Brasil 2 x 3 Itália - Liga das Nações (VNL) 8 de outubro de 2023: Brasil 3 x 2 Itália - Pré-Olímpico (no Rio de Janeiro)

Brasil 3 x 2 Itália - Pré-Olímpico (no Rio de Janeiro) 4 de julho de 2023: Brasil 1 x 3 Itália - Liga das Nações (VNL)

Brasil 1 x 3 Itália - Liga das Nações (VNL) 21 de junho de 2021: Brasil 3 x 1 Itália - Liga das Nações (VNL)

