HISTÓRICO: Gabriel Bortoleto avança ao Q3 na F1 e garante marco

Aconteceu neste sábado a classificação do Grande Prêmio da Áustria. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, alcançou o Q3 — fase do treino com os 10 mais rápidos — pela primeira vez na F1. Com isso, o piloto garantiu sua melhor posição de largada na carreira, ficando em oitavo lugar. É a primeira vez que uma Sauber avança ao Q3 neste ano. O piloto já larga da zona de pontuação.

Gabriel Bortoleto em coletiva em Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)

A posição deixa a expectativa de Gabriel Bortoleto alcançar seus primeiros pontos na F1. O brasileiro confirmou a estabilidade do fim de semana. No treino um, ele foi sexto; oitavo no segundo e décimo no último.

Como foi a classificação da F1?

Q1

A primeira parte da classificação começou com atraso por conta de um acidente na Fórmula 2. Ainda nas primeiras voltas rápidas, Lando Norris assumiu a primeira posição. Na primeira metade da qualificação, Norris, Piastri e Max Verstappen formavam o top-3.

Com as reviravoltas do final, Liam Lawson, da Racing Bulls, assumiu a posição de Verstappen. Gabriel Bortoleto, brasileiro da Sauber, foi aprimorando as voltas e chegou a ser quinto. No fim, ele fechou o oitavo lugar no Q1.

Eliminados: Stroll (16º), Ocon (17º), Tsunoda (18º), Sainz (19º) e Hulkenberg (20º)

Q2

O Q2 começou bem, mas foi interrompido por conta de um incêndio na grama do circuito aos cinco minutos. Foram cerca de 10 minutos de pausa para controlar o fogo e limpar a pista. Lando Norris foi o mais rápido, seguido de Oscar Piastri e Charles Leclerc.

O destaque ficou com Gabriel Bortoleto, que pela primeira vez avançou ao Q3. Ele finalizou a segunda parte da classificação em quinto.

Eliminados: Alonso (11º), Albon (12º), Hadjar (13º), Colapinto (14º) e Bearman (15º)

Na última parte do treino de classificação, Lando Norris já marcou uma volta boa e assegurou a pole position. Gabriel Bortoleto, da Sauber, fez seu melhor resultado da carreira e larga em oitavo. Lando Norris marcou a pole position, seguido de Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri (McLaren).

Grid de largada do GP da Áustria