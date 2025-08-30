Argentina vence e decide a Americup domingo contra o Brasil; vídeo
Rivais decidem o título em Manágua
O maior clássico do basquete sul-americano masculino será revivido na final da Americup, neste domingo (31), às 21h10 (de Brasília). E seleção brasileira, que, com uma virada espetacular, derrotou os Estados Unidos, por 92 a 77, vai decidir contra a Argentina, que venceu o Canadá por 83 a 73, na noite deste sábado (30).
Há três anos, na última final da competição, os hermanos levaram a melhor sobre o Brasil, por 75 a 73. No confronto direto, são 25 vitórias da Argentina em 42 partidas contra a seleção verde e amarela.
Na noite deste sábado, com 26 pontos e seis assistências, o argentino Jose Vildoza (vídeo abaixo), atleta do Boca Juniors e último MVP da Liga de seu país, foi o cestinha da segunda semifinal do torneio na Nicarágua.
Após um início de jogo equilibrado, em que a seleção brasileira conseguia segurar os adversários em quadra, o Brasil foi para o intervalo perdendo por 52 a 38, vantagem que aumentou ainda mais no início do terceiro quarto. Sem desistir do jogo, a Seleção foi construindo a reação aos poucos, sacramentando a vitória no último período, em que o Brasil anotou 34 pontos contra apenas nove dos Estados Unidos.
Como foi o jogo
A seleção dos Estados Unidos começou impondo o ritmo do jogo, com melhor aproveitamento ofensivo, chegando a abrir seis pontos de vantagem, mas o Brasil não deixou os adversários se distanciarem muito no placar, diminuindo a diferença para um ponto na metade do primeiro quarto. As equipes chegaram empatadas aos 19 pontos, mas os norte-americanos venceram a parcial por 23 a 20.
No início do segundo quarto, o Brasil passou à frente no placar após linda roubada de bola de Alexey, que conseguiu acionar Reynan para fazer 27 a 25. Porém, na sequência, desperdiçou importantes chances ofensivas, e os americanos voltaram a liderar o jogo. Com pouca resistência da defesa brasileira, os Estados Unidos abriram 10 pontos, a maior vantagem do jogo até então, fazendo o técnico Aleksandar Petrovic pedir tempo.
O clima esquentou no final do primeiro tempo, quando Galloway cometeu uma falta antidesportiva, mas a Seleção brasileira não conseguiu aproveitar o momento para diminuir a desvantagem no placar. O período terminou com os norte-americanos à frente por 52 a 38.
De volta para o segundo tempo, a situação seguia complicada para o Brasil e a vantagem estadunidense chegou a ser de 20 pontos. Os americanos controlavam a partida, mantendo o bom aproveitamento dos arremessos, enquanto a seleção brasileira, aos poucos, diminuía a desvantagem. O Brasil anotou 20 pontos contra 16 dos americanos no período, e a diferença passou a ser de apenas 20 pontos.
A reação brasileira, que vinha sendo construída desde o terceiro quarto, se fortaleceu no último período. De ponto em ponto, a seleção pressionou os adversários e minou a confiança dos Estados Unidos, que tinha mias dificuldade de converter os arremessos. A quatro minutos do fim do jogo, o Brasil passou à frente no placar, com Yago Santos, fazendo 76 a 75.
A partir daí, o clima se inverteu completamente e o jogo passou a fluir para o Brasil, que converteu arremessos de três com Lucas Dias, Vitor Benite e Yago Santos, enquanto as tentativas dos Estados Unidos deixaram de funcionar. A partida terminou com vitória brasileira por 92 a 77, confirmando a classificação para a final.
Convocados do Brasil
- Caio Pacheco - Coruña-ESP
- Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
- Alexey Borges - Flamengo
- Georginho de Paula - SESI Franca
- Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
- Reynan Gabriel - Pinheiros
- Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
- Gui Deodato - Flamengo
- Kevin Crescenzi - Brasília
- Mãozinha Pereira - Free Agent
- Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA
- Lucas Dias - SESI Franca
- Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR
- Ruan Miranda - Flamengo
- Gabriel Jaú - Kolossos Rodou-GRE
- Bruno Cardoso - Caixa Brasília-DF (convidado)
