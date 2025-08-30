Argentina vence e decide a Americup domingo contra o Brasil; vídeo

O maior clássico do basquete sul-americano masculino será revivido na final da Americup, neste domingo (31), às 21h10 (de Brasília). E seleção brasileira, que, com uma virada espetacular, derrotou os Estados Unidos, por 92 a 77, vai decidir contra a Argentina, que venceu o Canadá por 83 a 73, na noite deste sábado (30).

continua após a publicidade

➡️Americanos se chocam com vitória do Brasil na Americup

➡️Brasil revive espírito de Oscar Schmidt com vitória sobre os EUA na Americup

➡️Brasileiras garantem final do Elite 16 de vôlei de praia em Hamburgo

Há três anos, na última final da competição, os hermanos levaram a melhor sobre o Brasil, por 75 a 73. No confronto direto, são 25 vitórias da Argentina em 42 partidas contra a seleção verde e amarela.



Na noite deste sábado, com 26 pontos e seis assistências, o argentino Jose Vildoza (vídeo abaixo), atleta do Boca Juniors e último MVP da Liga de seu país, foi o cestinha da segunda semifinal do torneio na Nicarágua.

continua após a publicidade

Jogadores do Brasil celebram a vitória sobre os EUA na Americup (Photo by AFP)

Após um início de jogo equilibrado, em que a seleção brasileira conseguia segurar os adversários em quadra, o Brasil foi para o intervalo perdendo por 52 a 38, vantagem que aumentou ainda mais no início do terceiro quarto. Sem desistir do jogo, a Seleção foi construindo a reação aos poucos, sacramentando a vitória no último período, em que o Brasil anotou 34 pontos contra apenas nove dos Estados Unidos.

Como foi o jogo

A seleção dos Estados Unidos começou impondo o ritmo do jogo, com melhor aproveitamento ofensivo, chegando a abrir seis pontos de vantagem, mas o Brasil não deixou os adversários se distanciarem muito no placar, diminuindo a diferença para um ponto na metade do primeiro quarto. As equipes chegaram empatadas aos 19 pontos, mas os norte-americanos venceram a parcial por 23 a 20.

continua após a publicidade

No início do segundo quarto, o Brasil passou à frente no placar após linda roubada de bola de Alexey, que conseguiu acionar Reynan para fazer 27 a 25. Porém, na sequência, desperdiçou importantes chances ofensivas, e os americanos voltaram a liderar o jogo. Com pouca resistência da defesa brasileira, os Estados Unidos abriram 10 pontos, a maior vantagem do jogo até então, fazendo o técnico Aleksandar Petrovic pedir tempo.

O clima esquentou no final do primeiro tempo, quando Galloway cometeu uma falta antidesportiva, mas a Seleção brasileira não conseguiu aproveitar o momento para diminuir a desvantagem no placar. O período terminou com os norte-americanos à frente por 52 a 38.

De volta para o segundo tempo, a situação seguia complicada para o Brasil e a vantagem estadunidense chegou a ser de 20 pontos. Os americanos controlavam a partida, mantendo o bom aproveitamento dos arremessos, enquanto a seleção brasileira, aos poucos, diminuía a desvantagem. O Brasil anotou 20 pontos contra 16 dos americanos no período, e a diferença passou a ser de apenas 20 pontos.

A reação brasileira, que vinha sendo construída desde o terceiro quarto, se fortaleceu no último período. De ponto em ponto, a seleção pressionou os adversários e minou a confiança dos Estados Unidos, que tinha mias dificuldade de converter os arremessos. A quatro minutos do fim do jogo, o Brasil passou à frente no placar, com Yago Santos, fazendo 76 a 75.

A partir daí, o clima se inverteu completamente e o jogo passou a fluir para o Brasil, que converteu arremessos de três com Lucas Dias, Vitor Benite e Yago Santos, enquanto as tentativas dos Estados Unidos deixaram de funcionar. A partida terminou com vitória brasileira por 92 a 77, confirmando a classificação para a final.

Yago Santos liderou reação brasileira diante dos EUA (Foto: Divulgação/ FIBA)

Convocados do Brasil

Caio Pacheco - Coruña-ESP Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB Alexey Borges - Flamengo Georginho de Paula - SESI Franca Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP Reynan Gabriel - Pinheiros Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP Gui Deodato - Flamengo Kevin Crescenzi - Brasília Mãozinha Pereira - Free Agent Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA Lucas Dias - SESI Franca Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR Ruan Miranda - Flamengo Gabriel Jaú - Kolossos Rodou-GRE Bruno Cardoso - Caixa Brasília-DF (convidado)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte