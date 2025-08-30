A seleção brasileira de basquete voltou a escrever um capítulo marcante contra os Estados Unidos, lembrando o feito histórico da geração de Oscar Schmidt em Indianápolis, em 1987. Assim como naquela ocasião, quando o Brasil surpreendeu o mundo ao conquistar o ouro dos Jogos Pan-Americanos diante dos norte-americanos, neste sábado (30), em Manágua, na Nicarágua, a equipe atual mostrou poder de reação e alcançou uma vitória impressionante sobre os EUA, garantindo vaga na final da Americup.

Na edição de 1987, Oscar e seus companheiros derrotaram os anfitriões por 120 a 115 em uma das maiores surpresas do basquete internacional. Quase quatro décadas depois, o Brasil voltou a superar a tradicional potência, desta vez com uma virada por 92 a 77, após ter estado 20 pontos atrás no placar. O resultado recoloca a Seleção em um patamar de respeito na competição continental e reforça a simbologia da camisa verde e amarela diante de um adversário que historicamente domina o esporte.

Brasil vence Estados Unidos de virada e está na final da Americup

Mais do que a vaga na final, a vitória simboliza a continuidade de uma tradição de superação do basquete brasileiro, capaz de derrubar todas as diferenças dentro de quadra. Liderada pelo armador Yago Santos, cestinha da partida, a Seleção mostrou intensidade e disciplina defensiva para conter os norte-americanos no último período, limitando-os a apenas nove pontos contra 34 da equipe brasileira.

Com o triunfo, o Brasil aguarda o vencedor do confronto entre Canadá e Argentina para conhecer seu adversário na decisão. A vaga na final reafirma o crescimento do trabalho coletivo do grupo e evoca memórias de um passado glorioso. Assim como em Indianápolis, o recado foi dado: contra os Estados Unidos, o basquete brasileiro sempre pode surpreender.

