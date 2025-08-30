menu hamburguer
Mais Esportes

Brasil enfrenta EUA por vaga na final da Americup; acompanhe

Decisão acontece neste domingo (31)

Brasil busca vaga na decisão da Americup
imagem cameraBrasil busca vaga na decisão da Americup (Foto: Divulgação/ FIBA)
Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 30/08/2025
17:40
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  Matéria

A seleção brasileira de basquete entra em quadra neste sábado (30), diante dos Estados Unidos, em busca de uma vaga na final da Americup. O confronto acontece no Polideportivo Alexis Argüello, em Managua, capital da Nicarágua, na América Central, e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+

➡️Brasileiras garantem final do Elite 16 de vôlei de praia em Hamburgo

O Brasil chegou à semifinal do torneio após vencer a República Dominicana por 94 a 82 na última quinta-feira (28). Caso vença os norte-americanos, algozes da única derrota na Americup até aqui, a seleção aguarda o vencedor do confronto entre Canadá e Argentina, ainda na noite deste sábado (30), para conhecer o próximo adversário.

Acompanhe o jogo

A seleção dos Estados Unidos começou impondo o ritmo do jogo, com melhor aproveitamento ofensivo, chegando a abrir seis pontos de vantagem, mas o Brasil não deixou os adversários se distanciarem muito no placar, diminuindo a diferença para um ponto na metade do primeiro quarto. As equipes chegaram empatadas aos 19 pontos, mas os norte-americanos venceram a parcial por 23 a 20.

No início do segundo quarto, o Brasil passou à frente no placar após linda roubada de bola de Alexey, que conseguiu acionar Reynan para fazer 27 a 25.

Brasil venceu a República Dominicana nas quartas
Brasil venceu a República Dominicana nas quartas (Foto: Divulgação/ FIBA)

Convocados do Brasil

  1. Caio Pacheco - Coruña-ESP
  2. Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
  3. Alexey Borges - Flamengo
  4. Georginho de Paula - SESI Franca
  5. Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
  6. Reynan Gabriel - Pinheiros
  7. Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
  8. Gui Deodato - Flamengo
  9. Kevin Crescenzi - Brasília
  10. Mãozinha Pereira - Free Agent
  11. Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA
  12. Lucas Dias - SESI Franca
  13. Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR
  14. Ruan Miranda - Flamengo
  15. Gabriel Jaú - Kolossos Rodou-GRE
  16. Bruno Cardoso - Caixa Brasília-DF (convidado)

circulo com pontos dentroTudo sobre

