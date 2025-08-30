Brasil enfrenta EUA por vaga na final da Americup; acompanhe
Decisão acontece neste domingo (31)
A seleção brasileira de basquete entra em quadra neste sábado (30), diante dos Estados Unidos, em busca de uma vaga na final da Americup. O confronto acontece no Polideportivo Alexis Argüello, em Managua, capital da Nicarágua, na América Central, e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). Clique para assistir no Disney+
O Brasil chegou à semifinal do torneio após vencer a República Dominicana por 94 a 82 na última quinta-feira (28). Caso vença os norte-americanos, algozes da única derrota na Americup até aqui, a seleção aguarda o vencedor do confronto entre Canadá e Argentina, ainda na noite deste sábado (30), para conhecer o próximo adversário.
Acompanhe o jogo
A seleção dos Estados Unidos começou impondo o ritmo do jogo, com melhor aproveitamento ofensivo, chegando a abrir seis pontos de vantagem, mas o Brasil não deixou os adversários se distanciarem muito no placar, diminuindo a diferença para um ponto na metade do primeiro quarto. As equipes chegaram empatadas aos 19 pontos, mas os norte-americanos venceram a parcial por 23 a 20.
No início do segundo quarto, o Brasil passou à frente no placar após linda roubada de bola de Alexey, que conseguiu acionar Reynan para fazer 27 a 25.
Convocados do Brasil
- Caio Pacheco - Coruña-ESP
- Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB
- Alexey Borges - Flamengo
- Georginho de Paula - SESI Franca
- Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP
- Reynan Gabriel - Pinheiros
- Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP
- Gui Deodato - Flamengo
- Kevin Crescenzi - Brasília
- Mãozinha Pereira - Free Agent
- Mathias Vazquez - Overtime Elite-EUA
- Lucas Dias - SESI Franca
- Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR
- Ruan Miranda - Flamengo
- Gabriel Jaú - Kolossos Rodou-GRE
- Bruno Cardoso - Caixa Brasília-DF (convidado)
