Americanos se chocam com vitória do Brasil na AmeriCup: ‘Li certo?’

A vitória do Brasil sobre os EUA na semifinal da AmeriCup, neste sábado (30), em Manágua, na Nicarágua, surpreendeu os torcedores americanos. Após o perfil da seleção estadunidense compartilhar o resultado nas redes sociais, internautas deixaram comentários demonstrando choque com a partida, uma vez que a equipe derrotada chegou a abrir mais de 10 pontos de vantagem.

Além de demonstrarem surpresa, os americanos começaram a debater o futuro do país em competições internacionais. Torcedores apoiam que a seleção passe a convocar atletas de mais prestígio, que tem ou tiveram carreiras relevantes na NBA. Para esta competição, o treinador Stephen Silas contou com jogadores da G-League, liga de desenvolvimento da NBA, e de ligas europeias, além de veteranos com passagens pelo principal torneio de basquete do mundo.

Veja as reações dos internautas americanos abaixo.

Tradução: "Eu nunca vi um colapso tão inacreditável no quarto quarto, vocês venciam por 10 no terceiro."

Tradução: "Eu li certo que eles venceram por 34 a 9 no quarto quarto?"

Tradução: "Eu entendo jogadores da NBA em atividade não participarem disso (AmeriCup). Mas penso por que não chamam Dwight Howard, John Wall, caras do 'Big 3' e que se aposentaram recentemente, para se juntar ao time."

Tradução: "O elenco do EUA não tem nem jogadores da NCAA, 3x3 ou aposentados da NBA. Talvez tenham chamado das ruas dos subúrbios dos EUA."

Tradução: "Eu vi este jogo. Estava 7 a 7 no quarto quarto. E Brasil venceu por 22 pontos no quarto? Como você permite isso?"

Tradução: "Isso é bom, talvez ensine os EUA a levarem esses torneios mais a sério e chamar jogadores de mais nível. Talvez um misto de jogadores de rotação da NBA e americanos tops da Europa seria mais competitivo."

Brasil na final da AmeriCup

A seleção brasileira de basquete garantiu a classificação para a final da Americup após virada incrível diante dos Estados Unidos neste sábado (30). A equipe reverteu cenário adverso no último período e venceu por 92 a 77. Liderado pelo armador Yago dos Santos, maior pontuador do jogo, o Brasil avança para a decisão do torneio.

Yago dos Santos, destaque de Brasil x EUA pela AmeriCup (Foto: Divulgação / FIBA)

Agora, a Seleção Brasileira decide o título da AmeriCup contra a Argentina, que superou o Canadá na outra semifinal. A partida acontece já neste domingo (31), às 21h30 (de Brasília).