UFC: Charles do Bronx manda recado sobre revanche contra Holloway
Brasileiro vai reencontrar havaiano em 7 de março
Em 2026, mais precisamente no dia 7 de março, no UFC 326, o brasileiro Charles Do Bronx terá a tão aguardada revanche contra Max Holloway, que tentará defender o cinturão BMF. Há 10 anos, o havaiano venceu por nocaute técnico após no 1º round da luta principal do UFC Saskatoon, no Canadá.
Ex-campeão dos leves e recordista de finalizações (22) na história do principal franquia de MMA do planeta, não vê a hora de subir ao octógono para encarar o rival do Hawaí:
- Como sempre venho falando, um leão ferido continua sendo um leão. Ainda estou no jogo, nada mudou. Acabei de vir de uma grande vitória e, com certeza, sempre foco na minha próxima luta. O foco total agora é Max Holloway e, aí, se Deus abençoar e for da vontade dele, e eu passar, por que não ser o próximo do título?
Em outubro, Do Bronx finalizou o polonês Mateusz Gamrot, na luta principal do UFC Rio. Antes, ele derrotara o alemão Ilia Topuria, em junho, e o americano Michael Chandler, em novembro de 2024. A última derrota do brasileiro foi para o georgiano Arman Tsarukyan, em abril de 2024
Holloway conquistou o cinturão no UFC 300
Já Holloway conquistou o cinturão BMF após um histórico nocaute sobre Justin Gaethje, no UFC 300. Em sua primeira defesa do título, o havaiano superou Dustin Poirier, em julho (vídeo abaixo).
