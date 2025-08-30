O técnico José Roberto Guimarães encontra um velho conhecido neste domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília), quando a Seleção feminina entra em quadra pelas oitavas de final do Mundial de Vôlei. A seleção da República Dominicana, primeira adversária do Brasil na fase de mata-mata, tem como treinador o brasileiro Marcos Kwiek, ex-auxiliar do tricampeão olímpico.

Natural de São Paulo, Kwiek foi auxiliar de Zé Roberto na Seleção Brasileira entre 2003 e 2008, quando assumiu o comando da República Dominicana. Ele também atuou na comissão técnica de clubes tradicionais do vôlei brasileiro, como Osasco, Pinheiros e Sesi Bauru.

Um dos treinadores mais longevos do Mundial de Vôlei, o brasileiro assumiu o comando da República Dominicana com a missão de colocar a seleção caribenha em um patamar de destaque no cenário internacional do esporte. Desde a chegada de Marcos Kwiek, a seleção tem disputado as principais competições, como os Jogos Olímpicos, Liga das Nações de Vôlei e Mundial.

Em Paris 2024, sob o comando de Kwiek, as dominicanas alcançaram as quartas de final, quando acabaram superadas justamente pelo Brasil. No duelo de treinadores brasileiros, Zé Roberto levou a melhor, com vitória por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/13 e 25/17.

Confronto no Mundial de Vôlei

Em 2025, a República Dominicana encerrou a primeira fase do Mundial como a segunda colocada do Grupo F, após vitórias por 3 a 0 sobre Colômbia e México e uma derrota, pelo mesmo placar, diante da China. A oposta Rosamaria alertou para o poder ofensivo das adversárias do Brasil nas oitavas.

— Começa nossa caminhada, primeiro jogo decisivo contra a República Dominicana. É uma equipe que a gente já conhece bem e que conhece bem a gente também, com jogadoras que já passaram pelo Brasil e um técnico brasileiro. A gente sabe do poder de ataque muito forte desse time — analisou.

O Brasil chega à fase do mata-mata de maneira invicta, na liderança do Grupo C. A Seleção começou a trajetória com vitória por 3 a 0 sobre a Grécia, venceu a França por 3 a 2 e encerrou a primeira fase com triunfo por 3 a 0 diante de Porto Rico.

Brasil busca título inédito do Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Datas e horários do Mundial de vôlei feminino

Domingo (31)

China x França - às 7h (de Brasília)

Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1)

Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)

Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)

