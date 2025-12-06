VÍDEO: Hamilton roda e bate forte no TL3 de Abu Dhabi na F1

O último treino livre do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 foi marcado por uma batida forte de Lewis Hamilton, que interrompeu a sessão com uma bandeira vermelha. A prova ficou parada por cerca de 15 minutos, para retirada do carro. Na retomada da disputa, George Russel fez o melhor tempo, seguido por Lando Norris e Max Verstappen.

O incidente ocorreu a 29 minutos do fim do treino. No momento, Hamilton fazia o quarto melhor tempo da tabela. Porém, o piloto da Ferrari perdeu o controle na curva 9, quando a traseira do carro teve a tração reduzida. Com isso, o britânico rodou e bateu o carro no muro. Confira abaixo o momento da batida:

Caso não suba ao pódio no GP de Abu Dhabi neste domingo (7), o heptacampeão terminará a temporada sem ter ficado nenhuma vez entre os três primeiros, o que seria inédito na carreira do piloto.

Como foi o TL3 de Abu Dhabi?

📝 Kauhan Fiaux

George Russell liderou o último treino livre da temporada da Fórmula 1 (F1), em Abu Dhabi. O inglês marcou 1:23.334, Lando Norris foi o segundo e Max Verstappen o terceiro. Oscar Piastri, último postulante ao título, conseguiu a quinta posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi 11º. Ainda neste sábado (6), a F1 realiza a classificação da corrida.

Os pilotos demoraram para marcar as primeiras voltas na sessão. Isso aconteceu, pois as diferenças para o horário da corrida e temperatura de pista para a classificação serão bem diferentes do que estava sendo apresentado. A primeira volta veio com Pierre Gasly, 15 minutos após o início. Ele logo foi superado por Norris. Pouco depois, Verstappen superou o britânico e assumiu a ponta.

Na metade do treino, Lewis Hamilton acabou escapando da pista e foi direto para a barreira de proteção. Foram quase 15 minutos para a sessão ser retomada por conta da demora para retirar o carro da região. No retorno, Oscar Piastri acordou e fez a volta mais rápida, mas foi superado pelo colega de equipe, superado na sequência por Russell.