A Seleção Brasileira feminina de vôlei inicia, neste domingo (31), sua caminhada no mata-mata do Campeonato Mundial. E na véspera do primeiro "jogo da vida" da equipe, a oposta Rosamaria projetou o duelo contra a República Dominicana e analisou o que o Brasil precisa fazer para avançar na busca pelo título inédito.

O Brasil, que busca seu primeiro título mundial, enfrenta as dominicanas às 10h30 (de Brasília) deste domingo, em Bangkok, na Tailândia.

'Poder de ataque muito forte': a análise de Rosamaria

Para Rosamaria, a República Dominicana é uma adversária conhecida e perigosa, que conta inclusive com um técnico brasileiro, Marcos Kwiek.

— Começa nossa caminhada, primeiro jogo decisivo contra a República Dominicana. É uma equipe que a gente já conhece bem e que conhece bem a gente também, com jogadoras que já passaram pelo Brasil e um técnico brasileiro. A gente sabe do poder de ataque muito forte desse time — analisou a oposta.

A jogadora destacou que a chave para a vitória brasileira será a eficiência do sistema defensivo, um dos pontos fortes da equipe na temporada.

— A gente vem se preparando bastante pro nosso sistema defensivo poder trabalhar bem, que é uma coisa que a gente vem fazendo bem nesta temporada, nossa relação bloqueio-defesa. A gente sabe que vai ser muito importante contra elas também — disse, antes de pedir o apoio da torcida. — É uma equipe muito forte e a gente tem estudado muito para conseguir dar esse primeiro passo. A gente sabe que vai ser muito difícil, então contamos com a torcida de todo mundo aí do outro lado.

Em busca do título inédito

A Seleção Brasileira chega ao mata-mata com 100% de aproveitamento na fase de grupos e como uma das favoritas ao título. Apesar de ser uma potência no esporte, o Brasil nunca conquistou o Mundial feminino, acumulando quatro vice-campeonatos (1994, 2006, 2010 e 2022).

