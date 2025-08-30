Brasileiras garantem final do Elite 16 de vôlei de praia em Hamburgo

O Brasil garantiu uma dupla na final do Elite 16 de vôlei de praia em Hamburgo, na Alemanha. Neste sábado (30), a parceria formada por Thamela/Vic e a dupla campeã olímpica Duda/Ana Patrícia venceram seus confrontos e avançaram às semifinais do evento, podendo fazer dobradinha no pódio.

Thamela e Vic foram as primeiras a entrar em quadra e garantiram a classificação em um confronto caseiro. Atual líder do ranking mundial, a dupla superou as compatriotas Carol e Rebecca por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/17. Mais tarde, Duda e Ana Patrícia garantiram a classificação ao vencer Tina e Anastasija, da Letônia, por 2 a 1, parciais de 21/19, 19/21 e 15/11.

Campeãs olímpicas em Paris 2024, Duda e Ana Patrícia retornaram ao circuito mundial de vôlei de praia em agosto, com a medalha de bronze na etapa de Montreal do Elite 16. As duas não atuavam pela competição desde abril, quando Ana Patrícia sofreu uma lesão durante disputa do Circuito Brasileiro.

De olho na final, o duelo brasileiro entre Thamela/Vic e Duda/Ana Patrícia acontece neste domingo (31), a partir das 8h (horário de Brasília). Quem avançar, enfrenta as vencedoras do confronto entre Muller/Tillman, da Alemanha, e Gottardi/Orsi, da Itália, pela medalha de ouro.

Thamela e Vic lideram o ranking mundial (Foto: Volleyball World)

Evandro e Arthur ficaram pelo caminho

Se na chave feminina o Brasil já tem uma dupla confirmada na decisão, o resultado entre os homens não foi tão positivo. Evandro e Arthur, que representavam o país no evento, acabaram eliminados na rodada de 12, com derrota para os holandeses Boermans e de Groot, por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 23/21.

