Guarulhos lança selo contra o racismo após ataque a atleta

O Vôlei Guarulhos lança neste sábado (20) o selo "Vôlei Antirracista - Aqui racismo não marca ponto". A iniciativa, que estabelece uma política de tolerância zero contra a discriminação racial, acontece no Ginásio da Ponte Grande, antes do confronto contra o Joinville, agendado para as 18h30.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A ação é uma resposta imediata ao lamentável episódio de racismo sofrido pelo ponteiro argentino Armoa Morel durante a partida contra o Sesi Bauru, no último sábado (13). O atleta foi injuriado com as palavras "mono", "macaco" em espanhol, por um torcedor do clube adversário, que fugiu ao ser confrontado.

No dia seguinte ao ocorrido, Manuel Armoa esteve em uma delegacia de Bauru, interior de São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência por injúria racial.

continua após a publicidade

➡️ Com apenas um brasileiro, semifinais do Mundial do vôlei são definidos

➡️ Campinas perde para Al-Rayyan, mas segue vivo no Mundial de Clubes masculino de vôlei

➡️ Veja os lances de Campinas x Al-Rayyan no Mundial de Clubes masculino de vôlei

Selo antirracista do Guarulhos (Foto: VGBateuBet)

Manifesto e compromisso inegociável

O lançamento do selo incluirá a leitura de um manifesto, reforçando o posicionamento firme do clube a favor da diversidade e do respeito no esporte, e contra qualquer forma de preconceito.

continua após a publicidade

Com o selo e o manifesto, o Guarulhos Vôlei pretende consolidar a quadra como um ambiente de convivência harmônica e respeito às diferenças, deixando claro que condutas discriminatórias não serão toleradas, dentro ou fora de suas instalações.

Para o presidente esportivo do VGBateuBet, Anderson Marsili, a medida representa um compromisso inegociável com a justiça social. "O esporte não deve dar espaço para o ódio, a discriminação, o preconceito e a violência. O racismo fere atletas, familiares, torcedores e compromete os valores que sustentam o esporte como ferramenta de transformação social", afirmou.

Marsili enfatizou a pluralidade do elenco atual, destacando que 50% dos atletas são negros, o que, segundo ele, aumenta a responsabilidade do clube. O presidente reitera que racismo é crime no país e que a atitude criminosa passa de uma mera provocação.

CBV apura e promete punição

Em nota, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) repudiou o ocorrido e se disse compromissada com o levantamento de material comprobatório para auxiliar na investigação policial. A entidade informou que acompanhará todos os desdobramentos para que o responsável seja identificado e punido.