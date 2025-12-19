Doncic brilha, se torna o 2º a igualar feito raro e quebra jejum de 42 anos da NBA

Luka Doncic escreveu mais um capítulo épico em sua trajetória na NBA, e desta vez de forma verdadeiramente histórica. Na noite da última quinta-feira (18), o astro esloveno comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Utah Jazz por 143 a 135.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Luka Doncic na partida entre Utah Jazz x Los Angeles Lakers pela NBA (Foto: Alex Goodlett / Getty Images via AFP)

A atuação de Doncic foi cirúrgica. Ele terminou a partida com um triplo-duplo de 45 pontos, 11 rebotes e 15 assistências. No entanto, o que torna essa noite memorável é o controle de bola: Luka registrou apenas 1 turnover em todo o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Após dois anos na NBA, Gui Santos alcança marca centenária

➡️ Confira os resultados da noite de quinta (18) na NBA

Para se ter uma ideia da magnitude do feito, um triplo-duplo de 45+ pontos com apenas um erro de posse de bola não acontecia na NBA desde 1983, ou seja, há 42 anos.

Doncic também alcançou uma marca de versatilidade defensiva e ofensiva que parecia inatingível. Desde que a NBA passou a contabilizar oficialmente os roubos de bola, apenas Cade Cunningham, do Detroit Pistons, havia conseguido registrar um triplo-duplo de 45 pontos com 5 roubos de bola. Luka agora divide esse degrau isolado da história com o jovem talento dos Pistons.

continua após a publicidade

Desde sua chegada a Los Angeles em fevereiro de 2025, Doncic assumiu o papel de principal motor da equipe. Mesmo dividindo o protagonismo com LeBron James, o esloveno tem sido o diferencial nos momentos decisivos. Na vitória contra o Jazz, sua atuação no último quarto foi fundamental para garantir a vitória.