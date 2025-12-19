Lucão analisa eliminação do Cruzeiro no Mundial de vôlei
A única vitória do Cruzeiro na competição foi contra o Asswehly, da Líbia
A participação do Sada Cruzeiro no Mundial de Clubes de vôlei masculino chegou ao fim na última quinta-feira (18), após a derrota para o Perugia (Itália) por 3 sets a 0. O central Lucão, um dos líderes da equipe e com experiência internacional, analisou o desempenho da formação mineira na competição.
A trajetória da Raposa no torneio começou com uma derrota diante do Osaka Bluteon, do Japão, também por 3 sets a 0. Na ocasião, o ponteiro Douglas Souza afirmou que o elenco não conseguiu "encaixar" em quadra, análise que foi completada por Lucão após a eliminação.
— Depois da primeira partida, conseguimos crescer e hoje fizemos um jogo mais regular. Mas o Perugia tem um poder de saque e ataque muito grande e, nos momentos decisivos, conseguiu colocar pressão — explicou o central.
— As duas equipes que enfrentamos, japoneses e italianos, estão relamente em um nível muito mais alto. Acho que foi merecida a classificação deles. Enfrentar adversários desse nível é importante para entendermos onde como estamos, o cenário do voleibol brasileiro e o quanto precisamos evoluir — comentou.
Semifinalistas definidos
Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia) e Vôlei Renata/Campinas (Brasil) se enfrentam na primeira etapa eliminatória, que acontece neste sábado (20), a partir das 15h (horário de Brasília).
Tudo sobre as semifinais do Mundial (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Semifinais — Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, a partir das 15h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Programação semifinais do Mundial
20 de dezembro
- Zawiercie x Osaka - 15h
- Perugia x Campinas - 18h30
21 de dezembro
- Disputa pelo bronze - 15h
- Final - 18h30
