imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Lucão analisa eliminação do Cruzeiro no Mundial de vôlei

A única vitória do Cruzeiro na competição foi contra o Asswehly, da Líbia

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 19/12/2025
15:34
Lucão foi eleito o melhor atleta da Superliga
imagem cameraLucão foi eleito o melhor atleta da Superliga (Foto: Divulgação/ Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A participação do Sada Cruzeiro no Mundial de Clubes de vôlei masculino chegou ao fim na última quinta-feira (18), após a derrota para o Perugia (Itália) por 3 sets a 0. O central Lucão, um dos líderes da equipe e com experiência internacional, analisou o desempenho da formação mineira na competição.

A trajetória da Raposa no torneio começou com uma derrota diante do Osaka Bluteon, do Japão, também por 3 sets a 0. Na ocasião, o ponteiro Douglas Souza afirmou que o elenco não conseguiu "encaixar" em quadra, análise que foi completada por Lucão após a eliminação.

— Depois da primeira partida, conseguimos crescer e hoje fizemos um jogo mais regular. Mas o Perugia tem um poder de saque e ataque muito grande e, nos momentos decisivos, conseguiu colocar pressão — explicou o central.

— As duas equipes que enfrentamos, japoneses e italianos, estão relamente em um nível muito mais alto. Acho que foi merecida a classificação deles. Enfrentar adversários desse nível é importante para entendermos onde como estamos, o cenário do voleibol brasileiro e o quanto precisamos evoluir — comentou.

Lucão durante a decisão do Cruzeiro na Superliga (Foto: Divulgação)
Lucão durante a decisão do Cruzeiro na Superliga (Foto: Divulgação)

Semifinalistas definidos

 Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia) e Vôlei Renata/Campinas (Brasil) se enfrentam na primeira etapa eliminatória, que acontece neste sábado (20), a partir das 15h (horário de Brasília).

Tudo sobre as semifinais do Mundial (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Semifinais — Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, a partir das 15h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Programação semifinais do Mundial

20 de dezembro

  • Zawiercie x Osaka - 15h
  • Perugia x Campinas - 18h30

21 de dezembro

  • Disputa pelo bronze - 15h
  • Final - 18h30

