Lucão analisa eliminação do Cruzeiro no Mundial de vôlei

A participação do Sada Cruzeiro no Mundial de Clubes de vôlei masculino chegou ao fim na última quinta-feira (18), após a derrota para o Perugia (Itália) por 3 sets a 0. O central Lucão, um dos líderes da equipe e com experiência internacional, analisou o desempenho da formação mineira na competição.

A trajetória da Raposa no torneio começou com uma derrota diante do Osaka Bluteon, do Japão, também por 3 sets a 0. Na ocasião, o ponteiro Douglas Souza afirmou que o elenco não conseguiu "encaixar" em quadra, análise que foi completada por Lucão após a eliminação.

— Depois da primeira partida, conseguimos crescer e hoje fizemos um jogo mais regular. Mas o Perugia tem um poder de saque e ataque muito grande e, nos momentos decisivos, conseguiu colocar pressão — explicou o central.

— As duas equipes que enfrentamos, japoneses e italianos, estão relamente em um nível muito mais alto. Acho que foi merecida a classificação deles. Enfrentar adversários desse nível é importante para entendermos onde como estamos, o cenário do voleibol brasileiro e o quanto precisamos evoluir — comentou.

Lucão durante a decisão do Cruzeiro na Superliga (Foto: Divulgação)

Semifinalistas definidos

Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia) e Vôlei Renata/Campinas (Brasil) se enfrentam na primeira etapa eliminatória, que acontece neste sábado (20), a partir das 15h (horário de Brasília).

Tudo sobre as semifinais do Mundial (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Semifinais — Mundial de Clubes masculino de vôlei

📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, a partir das 15h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Programação semifinais do Mundial

20 de dezembro

Zawiercie x Osaka - 15h

Perugia x Campinas - 18h30

21 de dezembro