Alison dos Santos é indicado ao prêmio de Melhor Atleta do Ano
Recordista mundial dos 400m com barreiras, brasileiro está entre os dez candidatos ao prêmio masculino da World Athletics
Alison dos Santos, o Piu, está na disputa pelo prêmio de Melhor Atleta do Ano da World Athletics. O brasileiro aparece entre os dez indicados na categoria masculina, em lista divulgada pela entidade nesta terça-feira (6). Ao todo, 20 atletas concorrem ao reconhecimento, sendo dez homens e dez mulheres.
Os finalistas serão definidos a partir de uma votação que reúne torcedores, atletas, profissionais da imprensa e integrantes da própria World Athletics. A cerimônia de premiação está marcada para 29 de novembro, em Mônaco.
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Temporada perfeita e recorde mundial
Piu chega à disputa após uma temporada de destaque nos 400m com barreiras. O brasileiro terminou o ano invicto na prova e ainda estabeleceu um novo recorde mundial. A marca foi alcançada em 27 de agosto, durante a etapa de Zurique da Diamond League. Alison cruzou a linha de chegada em 45s80, tornando-se o primeiro atleta a baixar a marca anterior e consolidando seu nome na história da modalidade.
Além do recorde, o brasileiro conquistou pela terceira vez a Diamond League e também levou o ouro no Mundial Ultimate, competição criada pela World Athletics. Na decisão, Piu superou dois de seus principais adversários na carreira: o norueguês Karsten Warholm e o americano Rai Benjamin. O brasileiro também possui duas medalhas de bronze olímpicas nos 400m com barreiras.
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Piu disputa prêmio com estrelas do atletismo
Entre os concorrentes de Alison está o sueco Armand Duplantis, que voltou a superar o recorde mundial do salto com vara e chegou à marca de 6,31m.
Outro destaque é o americano Kenneth Bednarek, campeão dos 100m e dos 200m no Mundial Ultimate, além de vencedor dos 200m na Diamond League. O queniano Sabastian Sawe, por sua vez, aparece na lista após estabelecer o recorde mundial da maratona em Londres. A relação de indicados foi definida por um painel com oito estatísticos, formado por representantes da World Athletics e das seis associações continentais.
Como será a votação?
A escolha dos finalistas será dividida em quatro grupos, cada um responsável por 25% do resultado. Participam do processo os fãs da World Athletics, atletas que disputaram competições da World Athletics Series em 2026, profissionais da mídia e integrantes da chamada Família World Athletics.
A votação termina à meia-noite do horário da Europa Central no dia 17 de outubro. Os três melhores colocados de cada gênero avançam como finalistas para a cerimônia de novembro.
Indicados ao prêmio de Melhor Atleta do Ano
Masculino
- Alison dos Santos (Brasil) - 400m com barreiras
- Kenneth Bednarek (EUA) - 100m e 200m
- Kristjan Ceh (Eslovênia) - lançamento do disco
- Andy Diaz Hernández (Itália) - salto triplo
- Armand Duplantis (Suécia) - salto com vara
- Collen Kebinatshipi (Botswana) - 400m
- Josh Kerr (Grã-Bretanha) - 1.500m e 3.000m
- Rumesh Tharanga Pathirage (Sri Lanka) - lançamento do dardo
- Sabastian Sawe (Quênia) - maratona
- Ja'Kobe Tharp (EUA) - 110m com barreiras
Feminino
- Tigst Assefa (Etiópia) - maratona
- Chase Jackson (EUA) - arremesso do peso
- Melissa Jefferson-Wooden (EUA) - 100m e 200m
- Agnes Ngetich (Quênia) - meia-maratona, 3.000m e 10km
- Marileidy Paulino (República Dominicana) - 400m
- María Pérez (Espanha) - marcha atlética
- Camryn Rogers (Canadá) - lançamento do martelo
- Masai Russell (EUA) - 100m com barreiras
- Andrey Werro (Suíça) - 800m
- Yan Ziyi (China) - lançamento do dardo
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