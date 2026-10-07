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Alison dos Santos é indicado ao prêmio de Melhor Atleta do Ano

Recordista mundial dos 400m com barreiras, brasileiro está entre os dez candidatos ao prêmio masculino da World Athletics

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 10:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Alison dos Santos comemora recorde mundial nos 400m com barreiras na Diamond League
Alison dos Santos é o recordista mundial dos 400m com barreiras (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

Alison dos Santos, o Piu, está na disputa pelo prêmio de Melhor Atleta do Ano da World Athletics. O brasileiro aparece entre os dez indicados na categoria masculina, em lista divulgada pela entidade nesta terça-feira (6). Ao todo, 20 atletas concorrem ao reconhecimento, sendo dez homens e dez mulheres.

Os finalistas serão definidos a partir de uma votação que reúne torcedores, atletas, profissionais da imprensa e integrantes da própria World Athletics. A cerimônia de premiação está marcada para 29 de novembro, em Mônaco.

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Temporada perfeita e recorde mundial

Piu chega à disputa após uma temporada de destaque nos 400m com barreiras. O brasileiro terminou o ano invicto na prova e ainda estabeleceu um novo recorde mundial. A marca foi alcançada em 27 de agosto, durante a etapa de Zurique da Diamond League. Alison cruzou a linha de chegada em 45s80, tornando-se o primeiro atleta a baixar a marca anterior e consolidando seu nome na história da modalidade.

Além do recorde, o brasileiro conquistou pela terceira vez a Diamond League e também levou o ouro no Mundial Ultimate, competição criada pela World Athletics. Na decisão, Piu superou dois de seus principais adversários na carreira: o norueguês Karsten Warholm e o americano Rai Benjamin. O brasileiro também possui duas medalhas de bronze olímpicas nos 400m com barreiras.

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➡️ Alison dos Santos quebra recorde e ganha ouro nos Jogos Sul-Americanos

Com ouro e recorde do Troféu Brasil, Piu venceu seu primeiro ouro individual da carreira no torneio (Foto: CBAt)
Com ouro e recorde do Troféu Brasil, Piu venceu seu primeiro ouro individual da carreira no torneio (Foto: CBAt)

Piu disputa prêmio com estrelas do atletismo

Entre os concorrentes de Alison está o sueco Armand Duplantis, que voltou a superar o recorde mundial do salto com vara e chegou à marca de 6,31m.

Outro destaque é o americano Kenneth Bednarek, campeão dos 100m e dos 200m no Mundial Ultimate, além de vencedor dos 200m na Diamond League. O queniano Sabastian Sawe, por sua vez, aparece na lista após estabelecer o recorde mundial da maratona em Londres. A relação de indicados foi definida por um painel com oito estatísticos, formado por representantes da World Athletics e das seis associações continentais.

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Como será a votação?

A escolha dos finalistas será dividida em quatro grupos, cada um responsável por 25% do resultado. Participam do processo os fãs da World Athletics, atletas que disputaram competições da World Athletics Series em 2026, profissionais da mídia e integrantes da chamada Família World Athletics.

A votação termina à meia-noite do horário da Europa Central no dia 17 de outubro. Os três melhores colocados de cada gênero avançam como finalistas para a cerimônia de novembro.

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Indicados ao prêmio de Melhor Atleta do Ano

Masculino

  1. Alison dos Santos (Brasil) - 400m com barreiras
  2. Kenneth Bednarek (EUA) - 100m e 200m
  3. Kristjan Ceh (Eslovênia) - lançamento do disco
  4. Andy Diaz Hernández (Itália) - salto triplo
  5. Armand Duplantis (Suécia) - salto com vara
  6. Collen Kebinatshipi (Botswana) - 400m
  7. Josh Kerr (Grã-Bretanha) - 1.500m e 3.000m
  8. Rumesh Tharanga Pathirage (Sri Lanka) - lançamento do dardo
  9. Sabastian Sawe (Quênia) - maratona
  10. Ja'Kobe Tharp (EUA) - 110m com barreiras

Feminino

  • Tigst Assefa (Etiópia) - maratona
  • Chase Jackson (EUA) - arremesso do peso
  • Melissa Jefferson-Wooden (EUA) - 100m e 200m
  • Agnes Ngetich (Quênia) - meia-maratona, 3.000m e 10km
  • Marileidy Paulino (República Dominicana) - 400m
  • María Pérez (Espanha) - marcha atlética
  • Camryn Rogers (Canadá) - lançamento do martelo
  • Masai Russell (EUA) - 100m com barreiras
  • Andrey Werro (Suíça) - 800m
  • Yan Ziyi (China) - lançamento do dardo
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