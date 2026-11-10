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Alison dos Santos é finalista ao prêmio de Melhor Atleta do Mundo de 2026

Vencedor será anunciado no dia 29 de novembro, em cerimônia do World Athletics Awards

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
10/11/2026 13:42
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Alison dos Santos registrou o melhor tempo do ano nos 400m com barreiras
Alison dos Santos registrou o melhor tempo do ano nos 400m com barreiras (Foto: Dan Vernon/Wanda Diamond League)

A World Athletics (Federação Internacional de Atletismo) anunciou nesta terça-feira (10) que o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, é um dos três grandes finalistas ao prêmio de Melhor Atleta Masculino do Mundo na temporada 2026.

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➡️Treinador de Alison dos Santos é finalista do World Athletics Awards

Após uma votação que envolveu fãs, atletas, jornalistas e dirigentes da entidade, Piu superou a concorrência na lista inicial de 10 indicados e agora vai em busca da coroa máxima da modalidade. A cerimônia do World Athletics Awards acontecerá no dia 29 de novembro, em Mônaco, com o anúncio do vencedor ao vivo no palco.

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A indicação vem após uma temporada de destaque de Alison dos Santos. O brasileiro quebrou o recorde mundial dos 400m com barreiras, cravando absurdos 45s80. Além disso, ele conquistou o título da competição Ultimate com o tempo de 45s98 (a terceira marca mais rápida da história) e terminou o ano invicto nas 11 provas de barreiras que disputou, incluindo o título da grande final da Diamond League.

Para trazer o troféu, o brasileiro terá que superar outros gigantes do atletismo. O sueco Mondo Duplantis, maior nome do salto com vara na história, que elevou novamente seu próprio recorde mundial para 6,31 m, e o queniano Sabastian Sawe, vencedor da Maratona de Londres com o tempo de 1h59m30s, também estão na disputa.

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O velocista brasileiro Alison dos Santos abraça o treinador Felipe de Siqueira
O velocista brasileiro Alison dos Santos abraça o treinador Felipe de Siqueira (Foto: Gustavo Alves/ CBAt)

Treinador de Piu também concorre a prêmio

O treinador brasileiro Felipe de Siqueira, responsável pela preparação de Alison dos Santos, o Piu, está entre os três finalistas ao prêmio de Treinador do Ano da World Athletics. Felipe de Siqueira acompanha Alison dos Santos desde 2018 e foi fundamental para o desenvolvimento do atleta.

Os outros finalistas ao prêmio de Treinador do Ano são Rolando 'Lonnie' Greene, das Bahamas, que treina as velocistas Masai Russell e Devynne Charlton, ambas recordistas mundiais em provas com barreiras, e Ken Harnden, do Zimbábue, técnico do norte-americano Ja'Kobe Tharp, recordista mundial dos 110 metros com barreiras e campeão do Ultimate Championship em 2026.

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