Ocon se pronuncia pela primeira vez após saída antecipada da Haas
Piloto agradece apoio nas redes sociais e reafirma paixão pelo automobilismo após rompimento antecipado com equipe americana
Esteban Ocon falou publicamente pela primeira vez nesta terça-feira (10), após a Haas anunciar sua saída antecipada da Fórmula 1 (F1). O piloto francês usou as redes sociais para agradecer o suporte recebido e reafirmar seu amor pelo esporte, que permanece intacto mesmo após o rompimento com a escuderia.
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A Haas havia comunicado inicialmente que Ocon deixaria a equipe ao final da temporada 2026, com a chegada de Rafael Câmara para a próxima temporada. No entanto, desentendimentos ocorridos durante o GP da Cidade do México anteciparam a rescisão. Naquele fim de semana, Ocon participou apenas dos treinos de sexta-feira e foi substituído pelo reserva Ryo Hirakawa para o restante da corrida, na qual o japonês conquistou um ponto ao terminar em décimo lugar.
Na mensagem publicada no Instagram, Ocon não mencionou diretamente os conflitos com a Haas, mas agradeceu as manifestações de apoio de fãs, colegas e ex-companheiros, destacando que sua paixão pelo automobilismo segue tão forte quanto sempre foi. Ele compartilhou fotos que ilustram sua trajetória no esporte, reforçando seu vínculo com a modalidade.
Rafael Câmara, que substituirá Ocon, está confirmado para correr no GP de Las Vegas, marcado para 21 de novembro. Após essa etapa, ele retornará à Fórmula 2 para as últimas corridas do campeonato, onde lidera a disputa pelo título.
Para as duas últimas provas da temporada de Fórmula 1, no Catar e em Abu Dhabi, a Haas ainda não definiu oficialmente quem pilotará o carro. Existe a possibilidade de Ryo Hirakawa reassumir a vaga, mas a realização dessas corridas está incerta devido aos conflitos no Oriente Médio, apesar da intenção da categoria de manter ambas no calendário.
A Haas e Esteban Ocon encerraram a parceria antes do previsto, e a equipe segue definindo seus pilotos para as etapas finais da temporada 2026 da Fórmula 1.
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Veja a mensagem de Esteban Ocon na íntegra
Olá, pessoal!
Gostaria de agradecer de coração por todas as mensagens. O apoio de vocês significa muito para mim.
Aos fãs, colegas e ex-colegas que também dedicaram um tempo para entrar em contato comigo, sou verdadeiramente grato.
Meu amor por este esporte continua tão forte quanto sempre foi, e sou grato por poder compartilhar essa paixão com tantos de vocês.
Obrigado pelo carinho e pelas palavras de incentivo.
Esteban.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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