F1 cancela plano B em Imola e encerrará temporada no Catar e Abu Dhabi
Últimas corridas da temporada serão no Catar e Abu Dhabi, conforme calendário
A Fórmula 1 (F1) anunciou que as duas últimas provas da temporada 2026, programadas para o Catar em 29 de novembro e Abu Dhabi em 6 de dezembro, serão realizadas conforme previsto, descartando Ímola como opção de reserva. A decisão foi comunicada às equipes e aos organizadores de Ímola após a experiência positiva do GP de MotoGP no Catar.
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A F1 havia considerado Ímola como alternativa caso a situação no Oriente Médio, afetada pelo conflito entre Irã e Estados Unidos, impedisse a viagem ao Catar e Abu Dhabi. No entanto, após a realização sem incidentes do Grande Prêmio de MotoGP no Catar, a organização decidiu manter o calendário original e não utilizar o circuito italiano como plano B.
Liam Parker, chefe de comunicação e relações corporativas da Fórmula 1, confirmou que tanto as equipes quanto os responsáveis por Ímola foram informados de que não será necessária como sede de reserva para o encerramento da temporada. Parker destacou que a intenção sempre foi disputar as corridas no Oriente Médio e que essa confirmação não deveria surpreender.
O porta-voz da F1 apontou que as recomendações de viagem continuam permitindo deslocamentos ao Catar e Abu Dhabi, os seguros de viagem seguem vigentes e a atividade em ambos os países voltou à normalidade, com eventos como o GP de MotoGP em Losail sendo realizados normalmente.
Parker também alertou que, embora a situação na região do Golfo possa piorar, a segurança será a prioridade e a organização está preparada para tomar decisões, se necessário, antes das corridas. Além disso, destacou o apoio das equipes para concluir a temporada conforme planejado e agradeceu a colaboração das autoridades de Imola e da região.
Antes das provas no Oriente Médio, em 21 de novembro, será disputado o Grande Prêmio de Las Vegas, a última corrida em território americano. Com os títulos de pilotos e construtores já decididos — Kimi Antonelli campeão e Mercedes vencedor do Mundial de Construtores —, as últimas três corridas definirão as posições restantes.
A temporada 2026 da Fórmula 1 concluirá com as corridas no Catar em 29 de novembro e em Abu Dhabi em 6 de dezembro, seguindo o calendário original sem alterações.
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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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