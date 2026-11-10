Josh Hokit revela principal arma para vencer Ciryl Gane no UFC 334
Norte-americano aposta em ritmo intenso e pressão constante para desgastar o campeão francês
Josh Hokit, desafiante ao cinturão dos pesos-pesados, detalhou sua estratégia para enfrentar Ciryl Gane na luta principal do UFC 334, marcada para o sábado (14). O americano pretende impor um ritmo acelerado e pressionar o adversário para conquistar o título da categoria.
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Em entrevista ao podcast Double Coverage, o lutador afirmou que sua tática central será controlar o ritmo do combate, mantendo uma pressão constante sobre Ciryl Gane. O objetivo é dificultar as ações do campeão francês e forçá-lo a se expor durante a luta.
— Vou armar o ritmo e impor a ele. Colocar pressão. Talvez ele se estenda demais, talvez não — declarou o lutador.
Além disso, Hokit demonstrou confiança em sua capacidade de adaptação diante das possíveis respostas do adversário. Ele ressaltou estar preparado para diferentes cenários que possam surgir caso Gane consiga lidar com a pressão inicial.
— Há alguns cenários que provavelmente vão acontecer uma vez que ele lide com a pressão, uma vez que sinta a presença e que eu não estou recuando. Estou preparado para todos os cenários, todas as variáveis — completou o norte-americano, conhecido por seu estilo falastrão.
A luta entre Josh Hokit e Ciryl Gane será o destaque do UFC 334, evento que promete movimentar a divisão dos pesos-pesados com a disputa do cinturão até 120,2 kg. O confronto está marcado para este sábado (14).
Veja o card completo do UFC 334
Luta Principal e Co-Principal (Card Principal)
- Peso-pesado (Disputa de cinturão): Ciryl Gane vs. Josh Hokit
- Peso-galo feminino (Disputa de cinturão): Kayla Harrison vs. Amanda Nunes
- Peso-médio: Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui
- Peso meio-médio: Uroš Medić vs. Kevin Holland
- Peso-mosca: Bilal Hasan vs. Luis Gurule
Card Preliminar e Primeiras Preliminares
- Peso meio-médio: Stephen Thompson vs. Charles Radtke
- Peso-leve: Drew Dober vs. Chris Duncan
- Peso-leve: Jim Miller vs. Terrance McKinney
- Peso-médio: Donte Johnson vs. César Almeida
- Peso-leve: Jared Gordon vs. Melquizael Costa
- Peso-galo feminino: Macy Chiasson vs. Bia Mesquita
- Peso-galo: Alateng Heili (substituindo Adrian Yañez) vs. Juan Díaz
- Peso-leve: Evan Elder vs. Samuel Sanches
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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