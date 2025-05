Após desistir da disputa do Masters 1000 de Roma, Novak Djokovic retorna nesta semana ao circuito e pode enfrentar um dos algozes de João Fonseca na temporada. O sérvio, que completa 38 anos na próxima quinta-feira, é o segundo favorito no ATP 250 de Genebra, na Suíça, seu último desafio antes de Roland Garros, que começa no próximo domingo.

Nesta segunda-feira (19), será definido o rival de estreia do ex-número 1 do mundo e atual sexto: sairá do confronto entre o húngaro Marton Fucsovics (134º do mundo) e o belga Zizou Bergs (49º), em confronto inédito.

Na rota de Djokovic, algoz de João Fonseca encara outro brasileiro

Em busca de sua primeira vitória no saibro no ano, o sérvio, se passar pela estreia, pode medir forças, na rodada seguinte, contra o húngaro Fabian Marozsan. Há 11 dias, o tenista da Hungria eliminou João Fonseca na estreia em Roma.

O primeiro adversário de Marozsan (56º) em Genebra será outro brasileiro, o qualifier Karue Sell (300º).

Caso vença as duas primeiras partidas, Djokovic, que soma 12 vitórias e sete derrotas no ano, poderá medir forças, nas semifinais, contra o tcheco Tomas Machac, terceiro favorito e finalista em 2024. Em Genebra, o principal cabeça de chave é o americano Taylor Fritz, número 4 do mundo.

A chave do ATP 250 de Genebra, na Suíça (Reprodução)

Sérvio perdeu as duas no saibro até agora

Até agora, no saibro, o sérvio caiu nas estreias do Masters 1000 de Monte Carlo, para o chileno Alejandro Tabilo (32º), e de Madrid, para o italiano Matteo Arnaldi (44º).



Número 1 do Brasil treina no Rio

Nesta semana, João Fonseca finaliza a preparação para disputar seu segundo Grand Slam como profissional.

O número 1 do Brasil e 65º do mundo compartilhou, nesta segunda-feira, o novo vídeo de uma de suas patrocinadoras, a Yonex:





O húngaro Fabian Marozsan em foto de arquivo (Divulgação)