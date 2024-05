Djokovic em Roma (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 12:02 • Roma (Itália)

Número 1 do mundo, Novak Djokovic mostrou apatia neste domingo e recebeu uma verdadeira aula no saibro do chileno Alejandro Tabilo, 32º do mundo, pela terceira rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália.

De forma surpreendente, o sul-americano não tomou conhecimento do sérvio pentacampeão do torneio e marcou fáceis 6/2 6/3 em apenas 1h07min de duração na lotada quadra central do Foro Itálico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 36 anos, Djokovic sofre sua quinta derrota em 17 jogos na temporada e segue sem alcançar uma única final em um ano aquém do esperado.

Alejandro Tabilo (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Nole havia recebido uma garrafada na cabeça na noite de sexta-feira abrindo um ferimento superficial, mas disse que não havia sido nada demais e brincou com o episódio chegando de capacete para treinar no sábado.

Djokovic apresentou um nível muito baixo de jogo com muitos erros e vendo o rival quebrar duas vezes nos dois sets. Tabilo fez lindas jogadas e aproveitou a apatia do sérvio que encerrou o jogo de forma melancólica com dupla-falta. O público ficou incrédulo ao término da partida.