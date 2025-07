Alison Piu é ouro nos 400m com barreiras na Diamond League Eugene

O brasileiro Alison dos Santos, conhecido como "Piu", conquistou a medalha de ouro nos 400m com barreiras na etapa da Diamond League Eugene 2025. A vitória aconteceu neste sábado (5), nos Estados Unidos, quando o atleta superou o norte-americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico de Paris 2024, com o tempo de 46s65, seu melhor desempenho no ano.

Esta é a primeira vez em quase três anos que Alison vence Benjamin em uma competição oficial. O norte-americano completou em 46s71, ficando com a prata. O italiano Ezekiel Nathaniel garantiu o terceiro lugar com 47s88. Apenas os dois primeiros colocados conseguiram completar o percurso abaixo dos 47 segundos.

A competição ocorreu na mesma pista onde Alison conquistou o ouro no Mundial de Atletismo em 2022. O norueguês Karsten Warholm, campeão olímpico em Tóquio 2020 e atual recordista mundial, não participou da disputa.

Alison adota estratégia diferente

O resultado representa uma evolução na temporada para o brasileiro, que havia ficado com o bronze no primeiro confronto contra seus principais rivais em 2025, na prova de 300m com barreiras em Oslo, no dia 12 de junho. Três dias depois, em Estocolmo, Alison terminou em segundo lugar nos 400m com barreiras, atrás de Benjamin.

A etapa da Diamond League Eugene 2025 faz parte do Prefontaine Classic, tradicional evento de atletismo dos Estados Unidos que reúne a elite da modalidade. Alison adotou uma estratégia diferente na prova deste sábado. Em vez de apostar no sprint final, como costuma fazer, o brasileiro acelerou desde o início para não permitir que Benjamin abrisse vantagem.

O atleta brasileiro assumiu a liderança já na terceira barreira após largar bem na raia 6, com o americano à sua esquerda na raia 5. Os dois alternaram a liderança até a nona barreira, quando Alison ultrapassou o rival na última curva e garantiu a vitória na reta final.

O próximo grande objetivo de Alison dos Santos é o Mundial de Atletismo 2025, que acontecerá em Tóquio, Japão, entre 13 e 21 de setembro. O brasileiro já garantiu o índice para a competição e busca seu segundo pódio mundial após o título conquistado em 2022.

Na atual temporada, Alison treina em Clermont, nos Estados Unidos, com o técnico Felipe de Siqueira. Ele priorizou o Grand Slam Track 2025 na primeira metade do ano antes de retornar à Diamond League, competição na qual é bicampeão, tendo vencido em 2022 e 2024.