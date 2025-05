Um dos maiores atletas da história do Brasil, entre todos os esportes, Guga Kuerten vai entrar para o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro nesta terça-feira (13). A solenidade acontece no Salão Nobre do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e será mais uma merecida homenagem ao tricampeão de Roland Garros e primeiro sul-americano a ter alcançado o topo do ranking mundial da ATP .



Para se ter uma ideia do tamanho do feito do ídolo catarinense no Grand Slam francês, apenas o espanhol Rafael Nadal (14) e o sueco Bjorn Borg (6) ganharam mais títulos que o ídolo brasileiro em Roland Garros.



Líder do ranking mundial por 43 semanas, Guga foi homenageado, em 2019, pelo torneio francês com o vídeo abaixo, relembrando suas três conquistas: em 1997, 2000 e 2001:



No próximo vídeo, mais imagens marcantes de Guga na Philippe Chatrier, a quadra central parisiense: quando ele salvou um match-point contra o americano Michael Russel, nas oitavas de final de 2001. Após a partida, vencida por 3/6, 4/6, 7/6 (3), 6/3 e 6/1, num gesto que encantou o mundo, o brasileiro, emocionado, fez um coração na quadra, agradecendo o apoio do público. Confira:





Djokovic imitou coração de Guga em Paris



Em 2016, ano de sua primeira conquista, Novak Djokovic repetiu o inesquecível gesto do amigo brasileiro, que acompanhava a partida, desenhando um coração no saibro francês. Logo depois, Guga agradeceu a Nole. Tal como o catarinense, o sérvio venceu três vezes o torneio (em 2016, 2021 e 2023).



Além do tri em Paris, a Masters Cup de Lisboa, conquistada no dia 4 de dezembro de 2000, numa final épica contra o americano André Agassi, vencida por um incontestável triplo 6/4, foi outro ponto alto da carreira de Kuerten. Esses quatro troféus foram os principais dos 20 que o brasileiro conquistou nas simples. Ao todo, o ex-número 1 do mundo venceu 358 partidas e perdeu outras 195 como profissional.

No vídeo abaixo, o filho do meio de Alice e do saudoso Aldo Kuerten relembra a conquista na capital portuguesa, há pouco mais de 24 anos:



Além de Guga, Daiane, Edinanci e Afrânio entrarão para o Hall da Fama

Na próxima terça-feira, Guga será um dos quatro homenageados que passarão a fazer parte do Hall da Fama do COB. Além dele, serão agraciados a ex-ginasta Daiane dos Santos, a ex-judoca Edinanci Silva e Afrânio Costa (in memorian, do tiro esportivo).

O COB criou o Hall da Fama em 2018 e lá estão 35 estrelas de várias modalidades. Os primeiros a fazerem parte foram Torben Grael (vela), Sandra Pires e Jackie Silva (vôlei de praia) e Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo). Os quatro novos integrantes foram escolhidos em 2024, após aprovação em Comissão Avaliadora.

- O Hall da Fama do COB é uma celebração da história olímpica brasileira e da dedicação dos nossos atletas. Daiane dos Santos, Edinanci Silva, Gustavo Kuerten e Afrânio Costa representam o talento, a perseverança e o espírito olímpico que inspiram gerações. É uma honra para nós enquanto instituição eternizar suas trajetórias e reconhecer suas contribuições para o esporte nacional - disse Marco La Porta, presidente da entidade.

Em 1997, Guga recebeu das mãos do hexcampeão sueco Bjorn Borg o troféu de Roland Garros

Em 2007, Guga entregou o troféu de Roland Garros para Nadal, que vencia pela terceira vez

Em 2020, Guga foi homenageado com um coração em Roland Garros

Guga Kuerten, tricampeão de Roland Garros