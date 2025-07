Brasil vence Chile e terá ‘final’ contra Argentina pela Copa América de vôlei

O Brasil venceu o Chile por 3 sets a 0 na tarde deste sábado (5), pela terceira rodada da Copa América de Vôlei Feminino, com parciais de 25/20, 25/10 e 25/17. A equipe comandada pelo técnico Marcos Miranda, que treinou o Praia Clube na última temporada de clubes e dirigirá o Fluminense em 2025/2026, mostrou superioridade durante toda a partida, sem dar chances para as chilenas. O Brasil está sendo representado por uma equipe sub-23.

Cinco seleções participam da competição: Brasil, Argentina, Chile, Peru e Venezuela. A disputa será realizada no formato de pontos corridos, em turno único, com todas as equipes se enfrentando. Com duas vitórias (Chile e Venezuela) e uma derrota (Peru), o Brasil precisa vencer por 3 a 0 as argentinas neste domingo (6), às 16h (de Brasília), para garantir o título inédito.

Julia Rugider em ação pela Seleção Brasileira sub-23 de vôlei femino (Foto: Reprodução Instagram)

Como foi o jogo da Seleção?

O Brasil começou forte, com bons saques e um ataque sólido, errando pouco ao longo do set apesar do curto tempo de entrosamento. O momento mais crítico que a Seleção enfrentou foi quando a vantagem diminuiu para apenas dois pontos. Na reta final, as principais peças brasileiras apareceram, ajudando a fechar a parcial em 25 a 20.

O segundo set começou mais disputado, com a equipe chilena virando bolas pela ponta e meio de quadra, e a oposta sendo pouco utilizada. Apesar disso, as brasileiras começaram a forçar mais o saque, abrindo uma larga vantagem e fechando em 25 a 10.

No último set, o Brasil manteve a intensidade, com bons levantamentos e defesas da líbero brasileira, fechando a parcial em 25 a 17.

Brasil enfrenta a Argentina

Após vencer o Chile, o Brasil enfrenta a Argentina neste domingo (6), às 16h (de Brasília), no Ginásio Divino Braga, em Belo Horizonte, pela última rodada da Copa América. O confronto terá transmissão ao vivo da Sportv (canal fechado) e será decisivo para a classificação da Seleção para a próxima fase.

