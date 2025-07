Brasil vence Argentina e está na final da AmericupW

O Brasil venceu a Argentina neste sábado (5) por 10 a 66, pela semifinal da AmeriCupW. Belle Nascimento foi a cestinha da partida com 22 pontos.

Pela fase de grupo as brasileiras venceram todos os confrontos desta primeira etapa, superando a República Dominicana, o Canadá e a Argentina, ficando em primeiro lugar do Grupo A, com seis pontos. Nas quartas superaram a equipe do México

Alana Gonçalves na partida entre Brasil x Argentina pela AmericupW (Foto: Divulgação)

Como foi o jogo da Seleção feminina

O primeiro tempo começou corrido e bem jogado para ambos os lados, do jeito que a rivalidade pede. Porém com o passar do quarto a seleção brasileira teve o controle do jogo. A seleção brasileira fez um 1º quarto perfeito, com um aproveitamento de 71% nos arremessos de três pontos e com o quintuplo de rebotes da equipe Argentina. O 2º quarto não foi diferente e a seleção brasileira continuou tomando conta da partida. Com grande destaque para Bella Nascimento, que teve um aproveitamento 80% nos arremessos de 3 pontos e terminou o 1º tempo com 14 pontos e sendo a cestinha da partida até o momento. Já pelo lado argentino, o destaque foi para Melisa Grentter, jogadora do Campinas, time da Liga de Basquete Feminino, com 15 pontos. A seleção brasileira teve um aproveitamento de 53,8% de aproveitamento nas bolas de três, 73% nos arremessos de quadra e 21 rebotes no 1º tempo.

O 2º tempo foi de amplo domínio da equipe brasileira. Novamente com um ótimo aproveitamento nos arremessos de quadra e no 3 pontos. O destaque do time brasileiro foi a armadora do Chicago Sky, time da WNBA, Belle Nascimento, cestinha da partida com 22 pontos. A seleção brasileira vai enfrentar na final da AmericupW a seleção dos Estados Unidos, que estão com uma equipe do College. A seleção americana conta com seis atletas que conquistaram uma medalha de ouro como membros de várias equipes de basquete dos EUA.

Destaques da partida

Belle Nascimento

22 pontos

3 assistências

6/7 nos arremessos de três pontos

Damiris Dantas

16 pontos

3 rebotes

3 assistências

Se o Brasil vencer os Estados Unidos na final, vai garantir vaga direta na Copa do Mundo de basquete feminino na Alemanha.