VNL: reforço na Seleção feminina fala sobre terceira etapa no Japão

A líbero Marcelle Arruda falou sobre sua primeira convocação para a Seleção Brasileira de vôlei e comentou sobre a terceira e última etapa classificatória da VNL feminina. A jogadora pode ser relacionada pelo técnico Zé Roberto para os jogos em Chiba, no Japão.

— Estou muito feliz, muito ansiosa por essa oportunidade. É um momento muito esperado não só por mim, mas por todos que torcem por mim e pela minha família. Só a oportunidade de estar aqui já é uma história para mim. É um lugar que eu desejo, que eu batalhei muito tempo para poder estar aqui. Estou pronta para ajudar esse time que já vem fazendo uma campanha muito boa e estou aqui para poder dar o máximo — disse a jogadora.

A líbero Marcelle Arruda em preparação com o Brasil (Foto: Reprodução Instagram)

A líbero ficou afastada nas últimas duas rodadas devido a uma lesão no joelho e retorna agora para a fase final. Nos oito jogos realizados, a Seleção Brasileira contou com a titular Laís e a reserva Kika Motta como opções de líbero. Com o retorno de Marcelle, Kika Motta ficou fora da lista de convocadas. A ponteira Aline Segato também não viajou com a equipe. O motivo de sua ausência não foi divulgado.

➡️Brasil tem retrospecto positivo contra rivais da semana final

Lista de convocadas do Brasil

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Ana Cristina, Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

