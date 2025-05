Em Genebra, ex-top 4 vence duelo de vítimas de João Fonseca

Em março, uma vitória sobre Kei Nishikori, ex-top 4 e vice do US Open de 2014, levou João Fonseca à final do Challenger de Phoenix, nos EUA. Pois, nesta segunda-feira (19), o japonês estreou com o pé direito no ATP 250 de Genebra na Suíça. Atual 62º do mundo, aos 35 anos, num duelo de gerações, ele superou o americano Learner Tien (67º, de 19 anos), por 4/6, 6/4 e 6/4.

O tenista dos EUA, por sinal, também foi derrotado pelo número 1 do Brasil em março deste ano: na estreia do Masters 1000 de Miami.



Com o triunfo desta segunda, o ex-número 4 do mundo medirá forças contra o quarto favorito no torneio suíço: o russo Karen Khachanov (24º), de 28 anos. No confronto direto, são cinco vitórias do japonês, em sete duelos até agora. Nishikori, por sinal, ganhou os últimos quatro duelos contra o tenista da Rússia, dois deles no saibro, o piso do torneio em Genebra.

João Fonseca treina no Rio

Nesta semana, João Fonseca finaliza a preparação para disputar seu segundo Grand Slam como profissional. Roland Garros começa no próximo domingo (25).

Na semana passada, durante o Hall da Fama do COB, Perguntado pelo Lance! sobre que recado daria ao pupilo do técnico Guilherme Teixeira, Guga Kuerten, com sua simplicidade e carisma inconfundíveis, respondeu:



- Conheço pouco (risos). Em qualquer lugar que ele for, ainda, é permanecer dentro do processo de treinamento, de dedicação, constante empenho para se dedicar, conhecer o circuito, tirar experiência de toda e qualquer partida, vitória e derrota. Estou muito confiante de que eles estão fazendo uma trajetória bastante eficaz. O João vive experiências boas e consegue aprender com uma velocidade fora do comum.



João Fonseca vai debutar na Laver Cup neste ano