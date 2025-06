Alcaraz e Sinner, após final épica, estreiam com vitória na grama

Nove dias após uma das melhores finais de Grand Slam da história, no saibro de Roland Garros, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner estrearam com vitória, nesta terça-feira (17) na temporada de grama. Enquanto o espanhol eliminou o australiano Adam Walton (86º), por 6/4 e 7/6, no Queen's Club, de Londres, o italiano passou pelo anfitrião Yannick Hanfmann (138º), por 7/5 e 6/3. Ambos os torneios são ATP 500.



continua após a publicidade

➡️ Imagens da estreia de Alcaraz em Londres



➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos



Foi a 48ª vitória de Sinner nos últimos 51 jogos. Não por acaso, nessa sequência, o italiano só foi derrotado por Alcaraz: além da final de Roland Garros, na decisão do Masters 1000 de Roma, mês passado, e em Pequim, em 2024.

Sinner tem rival definido; Alcaraz aguarda duelo

Atual campeão, Sinner, reencontra, nas oitavas de final, o cazaque Alexander Bublik (45º). Há duas semanas, o líder do ranking derrotou o rival nas quartas de final de Roland Garros. No confronto direto, são quatro vitórias do italiano em cinco confrontos até hoje.

continua após a publicidade

Ano passado, no torneio alemão, Sinner ergueu o primeiro troféu desde a chegada ao topo do ranking mundial da ATP.

Campeão em Londres em 2023, Alcaraz, inicialmente, enfrentaria o compatriota Fokina. Mas, lesionado, o adversário foi substituído pelo lucky loser Walton.

Nas oitavas de final, Alcaraz, vice-líder do ranking e bicampeão de Wimbledon, enfrenta o compatriota Jaume Munar (59º) ou o australiano Jordan Thompson (37º).

continua após a publicidade





➡️ Entenda a incrível coincidência entre o quinto Slam de Alcaraz e Nadal



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte