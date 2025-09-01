O tenista russo Andrey Rublev, 15º do ranking da ATP, encerrou sua participação no US Open nesta segunda-feira (1). Em partida válida pelas oitavas de final do torneio, o atleta foi superado pelo canadense Félix Auger-Aliassime, 27º do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-3 e 6-4. A derrota representa mais um resultado adverso para Rublev em um Grand Slam na atual temporada. No início do ano, o tenista foi notavelmente eliminado na primeira rodada do Australian Open pelo brasileiro João Fonseca.

O russo Andrey Rublev reage após um ponto contra o canadense Felix Auger-Aliassime durante a partida de tênis das oitavas de final do US Open.

Como foi a partida entre Rublev e Felix Auger-Aliassime

O confronto iniciou de forma equilibrada, com o primeiro set sendo decidido apenas no 12º game em favor de Auger-Aliassime. A partir da segunda parcial, o tenista canadense impôs seu ritmo de jogo de forma mais consistente. Ele obteve uma quebra de serviço que foi suficiente para fechar o set em 6-3.

No terceiro set, Rublev não conseguiu reverter o cenário. Auger-Aliassime manteve a superioridade nos pontos decisivos e finalizou a partida em 6-4, assegurando sua vaga para as quartas de final do Grand Slam disputado em Nova York.

