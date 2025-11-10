Maior card da história? UFC 322 conta com números recordes para sábado (15)
Evento numerado acontece, neste sábado (15, no Madison Square Garden
A reta final da temporada 2025 do Ultimate contará com um dos maiores cards da história, o que explica a grande expectativa dos fãs. De invencíveis a lutas entre campeões, os números entregues pelo UFC 322 deste sábado (15) são inéditos em todos os 32 anos de organização. Confira com o Lance! as principais estatísticas da noite.
A luta principal está nas mãos de Jack Della Maddalena e Islam Makhachev que se enfrentam pelo cinturão dos meio-médios. Antes, o evento co-principal será a defesa de cinturão de Valentina Shevchenko contra Zhang Weili. Em destaque, os quatro são "atuais" campeões do UFC, já que Makhachev e Weili deixaram os títulos para subir de categoria e tentar o bicampeonato.
O UFC 322 conta ainda com mais 22 lutadores no card completo. Entre todos os inscritos, 21 chegam de vitória no último combate na organização e, desses, 14 estão em uma sequência positiva. Para nove dos atletas, a lista de triunfos se extende ainda para quatro ou mais consecutivas.
Mesmo com derrota, cinco lutadores registram 9-1 nos últimos 10 duelos disputados, o que reforça a qualidade do plantel deste evento numerado.
As duas superlutas fecham a noite de muita ação, mas a emoção começa nos preliminares iniciais. Desde a primeira luta, UFC 322 registra três atletas que nunca perderam no MMA e esbanjam a invencibilidade na categoria. Por último, mas não menos importante, seis lutadores nunca foram nocauteados no ringue.
Veja onde assistir, detalhes e card completo do UFC 322
FICHA TÉCNICA
UFC 322
📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis
Card Preliminar - 20 horas
Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McConico
