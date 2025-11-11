Brasileiros sobem no ranking após UFC Vegas 111
A atualização ocorreu após o UFC Vegas 111
Gabriel Marretinha, Denise Gomes e Jacqueline Cavalcanti melhoraram suas posições no ranking de suas categorias após o UFC Vegas 111, mostrando um pouco da força brasileira no Ultimate. A atualização da classificação foi divulgada nesta terça-feira (11) pela organização.
Nocaute de Marretinha
O lutador brasileiro, que anteriormente ocupava a 14ª colocação na categoria até 77,1 kg, recebeu um dos bônus de "Performance da Noite" após sua vitória. Com este resultado, Marretinha ultrapassou o norte-americano Colby Covington e alcançou a 10ª posição no ranking dos meio-médios do UFC após nocautear Randy Brown no segundo round. O combate ocorreu no último sábado (8).
A vitória representa o quarto triunfo consecutivo de Marretinha no UFC, demonstrando sua evolução na principal organização de MMA do mundo. O brasileiro foi o protagonista da luta principal do evento realizado nas instalações do UFC em Las Vegas.
Denise e Jacqueline diminuem posições
Além de Marretinha, outras duas lutadoras melhoraram suas posições no ranking após o UFC Vegas 111. Denise Gomes, com 25 anos, venceu a veterana Tecia Pennington por decisão unânime na categoria peso-palha (até 52,2 kg), conquistando sua quarta vitória seguida. Com este resultado, a brasileira subiu duas posições, alcançando o 13º lugar, enquanto sua oponente norte-americana caiu para a 15ª colocação.
Jacqueline Cavalcanti, brasileira de 28 anos, também obteve sucesso no evento. Competindo no peso-galo (até 61,2 kg), ela derrotou a brasileira Mayra Sheetara por decisão unânime, registrando sua quinta vitória consecutiva. Após o resultado, Jacqueline avançou para a 10ª posição no ranking, enquanto Mayra, que sofreu sua quarta derrota seguida, caiu para a 11ª colocação e continua sob risco de desligamento do UFC.
