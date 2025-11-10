menu hamburguer
Carlos Prates busca 'benção' de Poatan na Fórmula 1 antes de UFC 322

Lutador brasileiro enfrenta britânico Leon Edwads neste sábado (15) pelo UFC 322

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/11/2025
11:26
Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)
Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)
O último mês foi marcado por grande sucesso da elite brasileira do MMA, com destaque para as vitórias explosivas de Alex Poatan e Charles do Bronx. No último sábado (8), o nocaute de Gabriel Bonfim voltou a por o país em evidência no UFC. Agora, Carlos Prates será o representante do Brasil no card principal do UFC 322, no dia 15 de novembro, em Nova York (EUA).

➡️ Trio brasileiro é nocauteado no UFC Vegas 111; veja vídeos

Antes de viajar para terras norte-americanas, Prates acompanhou o GP do Brasil direto do Autódromo de Interlagos neste fim de semana, entre os dias 7 e 9 de novembro. Dentro do paddock, um encontro para dar sorte ao brasileiro. "The Nightmare" (O Pesadelo, em inglês) esteve com Poatan, campeão do UFC.

Não é a primeira vez que Carlos fala sobre sua paixão pela Fórmula 1 e, à convite da Mercedes, aproveitou para assistir ao processo interno de preparação para a corrida. Entre os registros do GP do Brasil, destacou-se a legenda na foto com o compatriota dos meio-pesados.

— Vim pedir benção do 01 antes de viajar — escreveu Prates.

Alex Poatan e Carlos Prates, do UFC, no GP do Brasil da F1 (Foto: Reprodução/Instagram: @thenightmare_170)
Esse momento de descontração, em Interlagos, fechou as últimas horas do lutador no Brasil. Após meses de preparação, desde a última luta, Prates enfrentará o britânico Leon Edwards em busca de se reerguer no ranking do peso meio-médio.

Do outro lado, Alex Poatan ainda comemora a reconquista do cinturão sobre Magomed Ankalaev pela luta principal do UFC 320 no início de outubro. O brasileiro chegou a pedir para enfrentar Jon Jones, além de anunciar a mudança de categoria, mas ainda não há confirmação sobre seu próximo duelo na organização.

Veja onde assistir, detalhes e card completo do UFC 322

FICHA TÉCNICA
UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates
Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis

Card Preliminar - 20 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira
Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon
Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert
Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal
Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline
Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Eric McC

