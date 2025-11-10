Carlos Prates busca 'benção' de Poatan na Fórmula 1 antes de UFC 322

O último mês foi marcado por grande sucesso da elite brasileira do MMA, com destaque para as vitórias explosivas de Alex Poatan e Charles do Bronx. No último sábado (8), o nocaute de Gabriel Bonfim voltou a por o país em evidência no UFC. Agora, Carlos Prates será o representante do Brasil no card principal do UFC 322, no dia 15 de novembro, em Nova York (EUA).

Antes de viajar para terras norte-americanas, Prates acompanhou o GP do Brasil direto do Autódromo de Interlagos neste fim de semana, entre os dias 7 e 9 de novembro. Dentro do paddock, um encontro para dar sorte ao brasileiro. "The Nightmare" (O Pesadelo, em inglês) esteve com Poatan, campeão do UFC.

Não é a primeira vez que Carlos fala sobre sua paixão pela Fórmula 1 e, à convite da Mercedes, aproveitou para assistir ao processo interno de preparação para a corrida. Entre os registros do GP do Brasil, destacou-se a legenda na foto com o compatriota dos meio-pesados.

— Vim pedir benção do 01 antes de viajar — escreveu Prates.

Alex Poatan e Carlos Prates, do UFC, no GP do Brasil da F1 (Foto: Reprodução/Instagram: @thenightmare_170)

Esse momento de descontração, em Interlagos, fechou as últimas horas do lutador no Brasil. Após meses de preparação, desde a última luta, Prates enfrentará o britânico Leon Edwards em busca de se reerguer no ranking do peso meio-médio.

Do outro lado, Alex Poatan ainda comemora a reconquista do cinturão sobre Magomed Ankalaev pela luta principal do UFC 320 no início de outubro. O brasileiro chegou a pedir para enfrentar Jon Jones, além de anunciar a mudança de categoria, mas ainda não há confirmação sobre seu próximo duelo na organização.

Veja onde assistir, detalhes e card completo do UFC 322

FICHA TÉCNICA

UFC 322

📆 Data: 15 de novembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: no Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Cinturão peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalena x Islam Makhachev

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Valentina Shevchenko x Zhang Weili

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Michael Morales

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Leon Edwards x Carlos Prates

Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Benoit Saint Denis

Card Preliminar - 20 horas

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Rodolfo Vieira

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Gregory Rodrigues

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Erin Blanchfield x Tracy Cortez

Peso-galo (até 61,2 Kg): Malcolm Wellmaker x Cody Haddon

Peso-médio (até 83,9 Kg): Kyle Daukaus x Gerald Meerschaert

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x Chepe Mariscal

Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Fatima Kline

