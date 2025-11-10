Fora do UFC? Alex Poatan pode enfrentar Jake Paul em luta de boxe

Desde a reconquista do título dos meio-pesados, no início de outubro, o futuro de Alex Poatan continua incerto no UFC. Algo parecido acontece com o influenciador Jake Paul que ainda busca um adversário para sua próxima luta no boxe. Em um intercâmbio entre competições, o norte-americano destacou o campeão dos meio-pesados como possível rival no ringue.

Uma luta entre Paul e Gervonta Davis estava marcada para o próximo sábado (15), mas precisou ser cancelada após "Tank" ser acusado de violência doméstica. Com isso, o influenciador foi em busca de um novo adversário, e os nomes de Francis Ngannou e Júnior Cigano viraram possibilidades. O primeiro negou de prontidão o convite, enquanto o brasileiro chegou a provocar Jake nas redes sociais.

O norte-americano, então, procurou Alex Poatan para preencher essa vaga. Segundo Paul, a ideia foi aceita pela equipe do brasileiro, mas que seu contrato com o UFC ainda é um impecilho.

— A equipe dele está disposta (a fazer a luta). Eu acho que a única coisa impedindo é o UFC, e se esses caras conseguem sair dos contratos deles para me enfrentar. Essa seria uma luta enorme até certo ponto, e eu sei que ele quer fazer isso acontecer — disse o norte-americano, em entrevista à "ESPN" norte-americana.

Sem aprovação de Dana White, sem luta

Para disputar uma luta fora do UFC, Poatan precisaria de uma autorização de Dana White, o que não deve acontecer tão cedo. A primeira vez que Jake desafiou Alex aconteceu em julho deste ano, logo após nocautear Mike Perry.

Na época, Dana não levou a sério o combate e chegou a menosprezar a carreira do norte-americano no boxe. O presidente do Ultimate deu a entender, ainda, que a proposta de Paul era apenas uma estratégia de marketing.

— A mídia compra todas as bobagens de Jake Paul, é a coisa mais estranha de todas. Eu nem sabia que Jake Paul estava lutando. Parei de prestar atenção em Jake Paul quando perdeu para (Tommy) Fury. Quando ele lutou contra alguém da idade dele e que luta boxe, perdeu. Ele luta contra caras mais velhos e menores. É tudo besteira — declarou Dana White.

Não é a primeira vez que Paul desafia algum lutador do UFC. Entre os últimos desafiados, destaca-se o ex-peso leve Nate Diaz que esteve na principal organização de MMA do mundo por 15 anos. Na ocasião, Jake derrotou compatriota por decisão unânime.