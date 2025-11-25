menu hamburguer
Lutas

Web detona ranking do UFC após queda de brasileiro: 'Circo'

Carlos Prates havia assegurado quinto lugar após nocaute contra Leon Edwards

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes
Dia 25/11/2025
11:18
Última encarada entre Leon Edwards e Carlos Prates antes do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)
Última encarada entre Leon Edwards e Carlos Prates antes do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A nova atualização do UFC tirou uma posição de Carlos Prates no ranking do peso meio-médio. Embora tenha confirmado as últimas duas vitórias por nocaute, o brasileiro não conseguiu se manter no top-5 após o Fight Night, no Qatar, deste sábado (22). Como resposta, os torcedores criticaram as mudanças feitas pela organização nas redes sociais.

O objetivo de "furar a fila" pelo cinturão de Prates se complica com a nova atualização. Embora as chances sejam boas, o brasileiro disputa a posição de desafiante com outros grandes nomes da divisão. Os meio-médios, inclusive, estão em destaque no UFC como categoria mais movimentada nos últimos meses, além da perspectiva de futuro.

Web detona atualização do UFC

Ranking dos meio-médios sofre mudanças após Qatar

A luta entre Ian Machado Garry e Belal Muhammad pelo evento co-principal da último sábado (22) rendeu fortes mudanças no ranking dos meio-médios do UFC. Antes, o irlandês ocupava a sexta colocação, logo abaixo de Prates. Depois da confirmação da derrota por decisão unânime, o ex-campeão norte-americano teve sua posição tomada por Garry, o que afetou o brasileiro.

Além de Prates, outro vencedor do UFC 322 contou com a queda de uma colocação no ranking. Michael Morales chegou a alcançar o top-3 com sólido nocaute contra Sean Brady no primeiro round, mas voltou a cair para quarto com a vitória de Ian.

Um destaque curioso da mudança foi a subida de Shavkat Rakhmonov, que se mantém fora do octógono por mais de um ano. Contudo, estima-se que a melhora no ranking do lutador do Uzbequistão está ligado a sua vitória contra Ian Garry. Vale relembrar que Carlos Prates foi derrotado pelo irlandês por decisão unânime em abril deste ano.

Carlos Prates nocauteia Leon Edwards no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)
Carlos Prates nocauteia Leon Edwards no UFC 322 (Foto: Reprodução/UFC)

