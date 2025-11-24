McGregor está de volta? Ex-campeão do UFC revela detalhes

Duplo-campeão do UFC, Conor McGregor afirmou ter vivenciado uma experiência espiritual com Jesus Cristo durante tratamento com Ibogaína, substância extraída da planta africana Iboga. O irlandês divulgou, neste domingo (23), que realizou um procedimento em uma clínica especializada em Tijuana, México. Segundo relato, essa mudança marcar o retorno do lutador ao octógono.

O tratamento integra os esforços do atleta para transformar sua vida pessoal, enquanto considera um possível retorno aos octógonos. McGregor, que conquistou títulos nas categorias peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate, buscou esta alternativa terapêutica após contato com especialistas da Universidade de Stanford. Ele declarou ter visualizado sua própria morte e o impacto que causaria em seus filhos.

— Tive a bênção de conhecer os médicos mais inovadores da Universidade de Stanford e passar por uma série de tratamentos para lidar com o trauma. Viajei para Tijuana, no México, e fiz tratamento com Ibogaína na 'AMBIO' (…) Foi incrível, intenso e absolutamente revelador. Me foi mostrado o que teria sido minha morte. Quão próxima ela seria e como teria impactado meus filhos (…) Deus então veio a mim na Santíssima Trindade. Ele é poderoso! Jesus, seu filho. Maria, sua Mãe. Os Arcanjos. Todos presentes no céu. A luz me foi mostrada. Jesus desceu dos degraus de mármore branco do céu e me ungiu com uma coroa. Eu fui salvo! — escreveu o irlandês.

Embora McGregor tenha manifestado interesse em participar do evento programado para a Casa Branca, em junho de 2026, Dana White negou que qualquer luta envolvendo o irlandês tenha sido negociada para esta data. O evento previsto para o próximo ano tem gerado especulações sobre a participação do lutador, mas sem confirmações oficiais do UFC até o momento.

Relembre última suspensão de McGregor do UFC

Conor violou a política antidoping do UFC ao não informar seu paradeiro à CSAD (Combat Sports Anti-Doping), responsável por ministrar os testes antidoping da organização. De acordo com a CSAD, Conor não informou onde estava em três ocasiões diferentes: nos dias 13 de junho, 19 de setembro e 20 de setembro do ano passado.

A CSAD requer que os atletas informem seus paradeiros em vários momentos para que testes-surpresa sejam administrados. Ainda que McGregor não tenha testado positivo, a recusa em informar o órgão de sua localização constitui uma infração. Normalmente, atletas são suspensos por 24 meses por conta desse tipo de infração.

O irlandês, então, aceitou a punição por violar uma das políticas antidoping do Ultimate e servirá uma suspensão de 18 meses retroativa à data da última das violações. Com isso, Conor estaria liberado para lutar a partir de março do ano que vem - três meses antes do evento na Casa Branca.